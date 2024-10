Nuria Fergó pospone sin fecha su boda con Juan Pablo Lauro y revela por qué no ha felicitado a Irene Villa por la suya

La relación entre Irene Villa y Nuria Fergó sigue dando que hablar. Ambas no rechazan responder a las preguntas de la prensa sobre los últimos movimientos de cada una. El pasado 21 de septiembre, la periodista se casó con David Serrato en una ceremonia íntima, para más tarde celebrar otra ceremonia con más invitados en la que dejaron claro por qué no viven juntos aún.

Unos días después, la escritora admitió que no había recibido la felicitación ni de la cantante ni de su pareja, Juan Pablo Lauro, ex de Villa: "Es que no he hablado con ellos, pero las cosas están muy bien, porque tenemos que hablar de que él empieza a volar, gracias a Dios, y yo también vuelo, entonces tenemos que ver los calendarios. Todo está súper bien".

El beso de Irene Villa y David Serrato | Gtres

Este año también estaba previsto que pasara Fergó y Lauro por el altar, aunque finalmente han cancelado sus planes sin fecha fijada en el horizonte. Su actual novio sufrió un problema de salud y estuvo grave en el hospital el pasado verano. Sin embargo, este no parece ser el motivo de su boda postpuesta.

"No tenemos fecha porque no es la prioridad. La prioridad es el trabajo. Tenemos unas profesiones que no son estables, entonces cuando hay, hay que aprovecharlo y lo de casarse es una fiesta. Porque estoy conviviendo como si estuviera casada, con lo cual ahora mismo no tenemos fecha y estamos súper centrados en el trabajo", ha reconocido la artista a Gtres.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en un evento en 2022 | Gtres

Sobre si 2025 sería el año en el que se casará, Fergó dijo no tener ni idea, dejando una puerta abierta: "O lo mismo sí, es que hay que vivir el día a día, el momento y sobre la marcha".

Así, ante su silencio y el de su pareja con Irene Villa, que siempre les ha tendido la mano, la cantante aseguró que no la había mandando ningún mensaje porque "no he visto nada, no veo la tele y estoy metida en casa como si estuviera en una cueva. No veo las noticias".