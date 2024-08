Irene Villa no cierra la puerta a una relación con Nuria Fergó: "Esto es una cosa de dos lados"

Irene Villa ha tenido que enfrentarse, una vez más, a los rumores que apuntan que tendría una mala relación con Nuria Fergó, la actual pareja del padre de sus hijos. Rumores que llevan sonando con fuerza varios meses y a los que la periodista ha respondido siempre con educación, una sonrisa y dejando claro que mantiene una relación de respeto y cordialidad.

De nuevo frente a los micrófonos de Europa Press con motivo del estreno de La Trampa, Irene ha confesado que está atravesando una de las mejores etapas de su vida y que, incluso las monjas que la criaron de pequeñas, le han visto cómo le brillan los ojos: "Todas me han dicho lo mismo: nunca te habíamos visto con esa luz, tan guapa, tan feliz…". Y es que, ya ha comenzado la cuenta atrás para su boda con David Serrato, el que le ha devuelto la ilusión.

Irene Villa en el estreno de La Trampa | Gtres

Un enlace que se celebrará casi al mismo tiempo que el de Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó; motivo por el en los últimos meses se ha especulado con cuál sería la relación entre la cantante y la periodista. Y, aunque las declaraciones de Nuria siguen dando mucho de qué hablar, ahora Irene lo ha dejado claro: no cierra la puerta a una amistad con ella.

Recuperando las declaraciones de la cantante en las que afirmaba que no tenía amigos en el mundo de la música, Irene ha querido esquivar la polémica: "Cada uno tiene su filtro y lo que uno ve también va acorde con sus creencias, sus valores". Pero ¿serían amigas Irene Villa y Nuria Fergó en un futuro (lejano)?

"Yo no voy a cerrar puertas jamás con nadie, porque creo que la vida es apertura. Hay que abrirse, a las cosas buenas sobre todo", ha sentenciado. Y, aunque el titular de su intervención con la prensa sea que no descarta tener una relación con Nuria, ha querido matizar sus palabras: "Esto no es una cosa de un lado, esto es una cosa de dos lados. Así que vamos a respetar las opiniones de cada uno, lo que sienta y lo que piense y ya está".

Asimismo, ha confesado que cuando hay hijos de por medio, como es el caso, lo ideal sería llevarse bien, de forma cordial y con comunicación: "Pero si hay una parte que no la quiere, yo tampoco la voy a forzar. Así que ya está, por mi parte nunca va a quedar poder tener una relación normal, fluida y tranquila". ¿Qué responderá Nuria Fergó a esta declaración de intenciones?