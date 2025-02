Noelia López, así se está recuperando física y mentalmente tras el posparto: "Me frustraba y me creaba inseguridad"

Noelia López ha compartido una publicación en Instagram en la que habla sobre cómo está viviendo el proceso de volver a sentirse bien consigo misma tras su segundo postparto. La modelo ha hablado sobre los esfuerzos que está haciendo para recuperar su bienestar físico y emocional después de dar a luz a su hija Abril en abril del año pasado.

Noelia se ha confesado sobre los cambios que ha experimentado tras esta segunda maternidad: "Estos meses atrás me estaba costando volver a sentirme bien, me notaba muy hinchada e incluso cuidándome por mi cuenta no veía resultados. Eso me frustraba mucho y me creaba inseguridad".

Desde que dio a luz, a su segunda hija, la primera en común con el exfutbolista Roberto Jiménez, Noelia ha recibido mensajes en redes sociales comentando sobre su aumento de peso. La modelo ya habló en su momento sobre estos comentarios negativos y expuso la presión que sentía en cuanto a su físico después del embarazo. También confesó en sus historias de Instagram que tenía algunos complejos por los cambios en su cuerpo.

Story Noelia López | Instagram

Ahora, ha compartido un vídeo donde muestra los avances que ha logrado con mucha constancia. En el mensaje que acompaña el vídeo, Noelia ha dejado muy claro que todo se trata de su esfuerzo: "No ha sido de un día para otro. No ha sido por arte de magia ni con una dieta milagrosa. Ha sido la magia del proceso, del tiempo necesario, la magia de buscar mi mejor versión por dentro y por fuera; la magia de quererme".

Para lograrlo, ha contado con la ayuda de la psicóloga deportiva Nieves Bolós. Noelia ha contado que ella le ha diseñado un plan personalizado de ejercicio y alimentación, ya que por su cuenta no lo estaba haciendo bien. "Cuando intentaba cuidarme la alimentación para volver a mi peso, me prohibía alimentos que son necesarios y bajaba las cantidades de comida de una forma que no me hacía sentir bien. Además, no veía resultados a largo plazo, todo lo contrario", ha explicado.

Ahora, ha empezado a alimentarse de manera más saludable sin restricciones. También ha contado que ha aumentado el número de días de entrenamiento, bebe más agua y se ha hecho tratamientos con aparatología. "Diez meses después me siento desinflamada, llena de energía y con ganas de seguir aprendiendo y cuidándome", ha asegurado.

"Si hablamos de números en la báscula, aunque no es lo principal, he bajado unos 6 kg en los últimos dos meses, los que quedaron en mi cuerpo tras dar a luz a mi preciosa bebota", ha dicho Noelia.

Para terminar, ha querido mandar un mensaje de apoyo y cercanía a sus seguidoras que puedan estar pasando por una situación similar. "Chicas, aquí estoy para cualquier consulta, como siempre".