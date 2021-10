Natalia Sánchez confiesa el problema que están teniendo sus hijos tras mudarse a Argentina

''Nos vamos a Argentina dos meses'', estas fueron las palabras con las que Natalia Sánchez desvelaba el pasado 17 de octubre que iban a cruzar el charco. Lo hacía en una publicación donde narraba cómo había sido la primera noche de destete de su hijo Neo y en la que, sin entrar en detalles, tan solo quiso hacer mención de ello.

Toda una incógnita que este martes quedaba esclarecida después de que la actriz compartiera una fotografía en el aeropuerto junto a Marc Clotet y sus dos hijos que acompañó de un revelador texto: ''¡NOS MUDAMOS A ARGENTINA! ¡Así, de un día para otro! Ya sabéis cómo es nuestro trabajo: vamos allá donde nos llamen!''. Un nuevo proyecto profesional que obligaba a la familia a trasladarse fuera de España y que, como todo cambio, tiene sus cosas buenas pero también conlleva dificultades.

Especialmente para Lia y Neo y es que, tal y como ha comunicado la intérprete a través de sus Stories de Instagram, a su hijo se le está haciendo cuesta arriba adaptarse a la diferencia de horario: ''Jet Lag, 1 - Neo, 0. Aquí en Argentina hay 5 horas menos que en España y a los peques les está costando un poco… pobres'', ha escrito junto a una fotografía donde se ve al nene durmiendo plácidamente tras caer rendido en la cama.

El problema del pequeño Neo con la diferencia horaria | Instagram

Eso sí, no hay inconveniente que un buen dulce no arregle. Y es que, Natalia no ha tardado en hacerse al arte culinario del país: ''Tercer alfajor en 48 horas. Creo que es hora de parar'', ha manifestado junto a una imagen del sabroso y tentador postre mordisqueado.

La gran tentación de Natalia Sánchez en Argentina | Instagram

Asimismo, durante los dos días que llevan en el país que se convertirá temporalmente en su nuevo hogar, también han tenido tiempo de visitar algunos parques, tal y como ha demostrado con un vídeo de su primogénita pasándoselo en grande mientras se tira por un tobogán.

Lia, pasándoselo en grande en el tobogán | Instagram

