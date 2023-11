Natalia Rodríguez reacciona con una carcajada a las especulaciones sobre que Chenoa sigue enamorada de David Bisbal

En las últimas semanas, la noticia más comentada ha sido el punto final del matrimonio de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Y después de que la cantante se rompiera su silencio para las páginas de ¡Hola! -subrayando que no era una ruptura, sino una "separación temporal"- ha sido su amiga Natalia Rodríguez la que se ha pronunciado sobre la noticia del momento.

En este complicado bache, la intérprete de Cuando Tú Vas ha encontrado el refugio en sus amigos, a los que se unió gracias a la música. Y, con el paso de los años, se han convertido en sus pilares fundamentales.

Por primera vez, y demostrando su lealtad, Natalia ha hablado de la ruptura de Chenoa para los micrófonos de Europa Press: "Yo lo que hago es querer mucho a mi amiga, apoyarla en todo, para lo bueno, para lo malo, siempre".

Natalia Rodríguez y Chenoa en 2022 | Gtres

Desde que sus caminos se cruzasen, las cantantes han conseguido crear una gran amistad que perdura con el paso del tiempo, estando siempre la una para la otra cuando más se han necesitado: "Ella es una de mis mejores amigas y los amigos estamos para esto, para apoyarnos siempre, cuando hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de risa, tiempos de todo".

Tal y como desveló Chenoa, esta separación se produjo hace unos meses, aunque haya salido ahora a la luz; tiempo en el que ha podido sanar en la más absoluta intimidad. Pero ahora, ¿cómo está? "Yo veo a Laura bien. Ya sabéis que la quiero con locura, es mi amiga", ha sentenciado Natalia, subrayando que no pensaba pronunciarse sobre el momento que atraviesa el corazón de la cantante.

Natalia Rodríguez y Chenoa en un concierto en 2016 | Gtres

Además, ha dejado en el aire si cree que su amiga podría reconciliarse con el médico, con el que contrajo matrimonio hace apenas un año: "Lo que yo hablo con ella se lo digo a ella personalmente. Lo que yo diga se lo digo personalmente, no voy a hacer ningún tipo de declaración (…) Solo digo y repito que es una gran amiga a la que quiero, que tiene mi apoyo de siempre, desde hace 22 años, no de ahora, de 22 años".

Sin embargo, y a pesar de querer mantenerse al margen de la vida privada de Chenoa, Natalia no ha podido evitar que se le escape una carcajada y un expresivo "¡vaya tela!" al escuchar que se rumorea que la artista no ha conseguido olvidar del todo a David Bisbal, con el que rompió en 2004. "Perdona que me ría, ¡vaya tela! ¡Ay, que me meo!", ha reaccionado, dejando claro que nada hay de cierto en que su amiga siga enamorada del almeriense.