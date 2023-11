Así se ha enterado Álex González de la ruptura de su exnovia Chenoa con Miguel Sánchez Encinas

En 2005, un año después de su dolorosa (e incluso hay quien dice que traumática) ruptura con David Bisbal, Chenoa encontraba de nuevo el amor junto a un jovencísimo Álex González, que entonces daba sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

La pareja vivió un intenso noviazgo con posado incluido en los Premios Goya 2006 que acabaría 12 meses después, pero a lo largo de todos estos años siempre que le han preguntado a la cantante por el actor, y viceversa, lo cierto es que no tienen más que bonitas palabras que reflejan su cariño y su respeto mutuo a pesar de que su relación no funcionase.

Chenoa y Álex González, en los Premios Goya | Gtres

Chenoa está en el punto de mira después de que el sábado se hiciese pública su separación de Miguel Sánchez Encinas un año y medio después de su boda. Un delicado trance sobre el que la artista no se ha pronunciado públicamente, aunque sí ha deslizado a su entorno que ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, que no hay terceras personas, que está tranquila y que por el momento parece que no habría posibilidades de reconciliación.

Una noticia que ha pillado completamente por sorpresa a Álex González, que se ha enterado de la separación de Chenoa por la prensa este lunes tras asistir a los Premios BMW de Pintura en el Teatro Real. "No lo sabía la verdad, lo siento" ha reconocido demostrando una vez más la buena relación que tiene con su ex, a la que no ha dudado en mandar un cariñoso mensaje: "Es amiga mía y por supuesto que le deseo lo mejor".

"Pero yo qué te puedo decir sobre esto" ha comentado muy discreto cuando Europa Press le ha preguntado qué le parece que la cantante se haya separado tras un año de matrimonio.

A quien en cambio le sonríe la suerte en el amor es a él, que mantiene una discreta relación con una joven llamada Camila Rojido con la que ha sido pillado en actitud cariñosa por las calles de la capital en varias ocasiones. "Estoy fenomenal muchas gracias" ha revelado con una sonrisa sin dar ningún detalle sobre la chica que ha conseguido robarle el corazón y devolverle la sonrisa tras su ruptura en febrero con María Pedraza.