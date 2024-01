El motivo por el que Kourtney Kardashian y Travis Barker han vuelto a besarse con la lengua en los Premios Emmy 2024

Un año más, los Premios Emmy han dejado para el recuerdo varias anécdotas. Cabe destacar que se trata de la celebración de los galardones de 2023, que tuvieron que ser pospuestos por la huelga de guionistas. En esta 75ª edición celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, la alfombra roja ha vuelto a llenarse de rostros conocidos y, como era de esperar, de glamour.

Aunque han sonado con fuerza nombres como el de Selena Gómez -con un vestido de transparencias obra de Oscar de la Renta- o el de Jenna Ortega -apostando por los colores y las flores bordadas con un estilismo de Dior-, Kourtney Kardashian no se ha quedado atrás.

Kourtney Kardashian y Travis Barker en los Premios Emmy 2024 | Gtres

Y no solo por el esmoquin que ha lucido a juego con Travis Barker, sino por el comentado beso que ha protagonizado en la red carpet. Lo cierto es que este gesto no es ninguna novedad, pues la pareja siempre se besa con la lengua en los actos públicos a los que acuden. Y hay un motivo detrás.

Tal y como la hermana del clan Kardashian reveló en el reality show familiar, es una forma de no estropear su pintalabios: "No quiero mancharlo y no quiero arruinar mi pintalabios, pero tampoco queremos no besarnos, así que nos besaremos con nuestras lenguas". Un gesto que comenzaron a hacer en los MTV VMAs de 2021y que han mantenido hasta día de hoy en cada alfombra roja que han pisado.

De esta forma, una vez más, Kourtney y Travis han dejado claro que su relación va viento en popa. Y es que, esta aparición en la alfombra roja derrochando complicidad llega apenas dos meses después de haber dado la bienvenida a su primer hijo en común. Aunque tardaron en pronunciarse al respecto, la primera imagen del bebé llego estas pasadas navidades, con un carrusel de cinco postales en la que destacó la felicidad de la pareja después de que Rocky Thirteen llegase a sus vidas.