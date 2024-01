Alfombra roja de los Premios Emmy 2024: del original escote de Selena Gomez al vestido de época de Jenna Ortega

Después de que la organización de los Premios Emmy decidiese mover la fecha de celebración de la gala debido a las huelgas del Writers Guild of America y SAG-AFTRA, por fin, este lunes 15 de enero se han celebrado la esperada gala.

Un Blue Monday que ha estado salpicado por el glamour de Hollywood, y es que las estrellas de la televisión han lucido sus mejores galas sobre una alfombra roja donde han desfilado desde Selena Gomez a Jeremy Allen White...

La actriz ha acaparado todas las miradas con un impresionante vestido con transparencias y dibujos de ramas en paillettes granates de Oscar de la Renta.

Selena Gomez, de Óscar de la Renta en los Emmy 2024 | Gtres

El color lo ha aportado Jessica Chastain, con un vestido con escote en V, en lima y con lentejuelas de Gucci.

Jessica Chastain, de Gucci en los Emmy 2024 | Gtres

Jeremy Allen White, con americana blanca.

Jeremy Allen White, Premios Emmy 2024 | Gtres

Suki Waterhouse ha lucido este diseño de Valentino Alta Costura adaptado adaptado a su avanzado estado de embarazo.

Suki Waterhouse, de Valentino Alta Costura en los Emmy 2024 | Gtres

Kirsten Dunst, muy sencilla y apostando por colores invernales como el burdeos con un diseño de Chanel Alta Costura.

Kirsten Dunst, de Chanel | Gtres

Charlie Puth, con un original estilo.

Charlie Puth, con un original diseño en los Emmy 2024 | Gtres

Jenna Ortega, la actriz se ha alejado completamente del negro que tanto le ha caracterizado con su papel de Miércoles con este impresionante diseño armado con flores bordadas de la colección Des jardins de couture de Maria Grazia Chiuri para Dior.

Jenna Ortega, de Dior en los Premios Emmy 2024 | Gtres

Christina Richie, de negro y con un pronunciado escote en V.

Nicole Richie, en los Premios Emmy 2024 | Gtres

Kourtney Kardashian y Travis Barker, entre los asistentes a los Premios Emmy 2024.

Kourtney Kardashian y Travis Barker, Premios Emmy 2024 | Gtres

Pedro Pascal, acude a la gala acompañado de su hermana.

Pedro Pascal, acompañado de su hermana | Gtres

Bella Ramsey, de la serie The Last Of Us.

Bella Ramsey, en los Emmy 2024 | Gtres

Sarah Snook, de rojo de de Vivienne Westwood y joyas de Cartier.

Sarah Snook, de Vivienne Westwood en los Emmy | Gtres

Ellen Pompeo, con falda satinada y top de lentejuelas con lazo al cuello.

Ellen Pompeo, en los Premios Emmy 2024 | Gtres

Jennifer Coolidge, muy a su estilo de Etro en tonos marrones.

Jennifer Coolidge, de Etro para los Emmy 2024 | Gtres

Catherine Heigl, de rojo con un original escote y broche de brillantes de Reem Acra y Rahaminov Diamonds.

Catherine Heigl, Premios Emmy 2024 | Gtres

Daniel Radcliffe, muy elegante posando ante los medios en la alfombra roja de los Emmy 2024.

Daniel Radcliffe, en los Premios Emmy 2024 | Gtres

Calista Flockhart, de Armani Privé y joyas de Buccelatti.