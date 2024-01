El mensaje de despedida de la exmujer de Paco Arévalo, Malena Gracia: "Siempre te quise y te querré"

La muerte de Paco Arévalo a los 76 años de manera repentina ha dejado impactado al mundo del espectáculo entero, pero también a esos grandes amigos que cosechó a lo largo de su carrera profesional.

Son muchos los que se han desplazado hasta el tanatorio para darle un último adiós, mientras otros muchos también se han despedido del cómico a través de la red. Como ha sido el caso de la exmujer de Paco, Malena Gracia, que ha compartido una imagen en su perfil de Instagram acompañada de una emotiva dedicatoria.

Aunque los últimos años de la pareja estuvieron protagonizados por discrepancias públicas, parece que Malena se queda con todo lo bueno que vivió al lado del actor: "Cariño, te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queríamos. A pesar de nuestras diferencias en esta ultima etapa, siempre te quise y te querré. D.E.P". Las diferencias que compartían y que les hicieron alejarse el uno del otro fueron conocidas por todo el panorama nacional, sin embargo, Malena siempre tuvo buenas palabras para Arévalo.

Malena Gracia en una obra de teatro en 2017 | Gtres

"Siempre lo he dicho, le deseo todo lo mejor. Toda mi vida lo he admirado, es un hombre que profesionalmente chapó, muy luchador, murió su mujer, le han pasado muchas cosas… pero yo creo que no era la persona para mí", confesaba meses después de romper su relación. Ahora, Malena se ha despedido con tristeza de uno de sus grandes amores, al que ha tenido en aprecio durante todos estos años y con el que compartió un trocito de su vida.