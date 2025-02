El momento en el que coindicen Manu Tenorio y Nuria Fergó y ni se saludan ni cruzan miradas

Este miércoles se han celebrado en Madrid los Premios Aevea, un evento donde han coincidido varios rostros conocidos, entre ellos, Nuria Fergó y Manu Tenorio que, queriendo o sin querer, han protagonizado un momento que ya está siendo de lo más comentado...

Manu Tenorio, en los Premios Aevea | Gtres

Como suele ser habitual en este tiempo de eventos, el cantante posó en el photocall ante los medios convocados pero, después de ser fotografiado, decidió no hacer declaraciones a la prensa... Y en ese momento, cuando estaba comentando que no iba a hablar ante las cámaras apareció por detrás Nuria Fergó.

Nuria Fergó, en los Premios Aevea | Gtres

Un encuentro donde no se encontraron ya que, aunque no sabemos si previamente se vieron y ya se habían saludado, delante de las cámaras quedó reflejado que no cruzaron ni la mirada.

Una actitud muy llamativa por su parte ya que recordemos que los cantantes protagonizaron un pequeño romance cuando se conocieron en la primera edición del talent musical en 2002.

¿Se percató Manu Tenorio de la presencia de Nuria Fergó o estaba tan ansioso por huir de la prensa que no se dio cuenta? Arriba te dejamos las imágenes de este comentado momento protagonizado por los artistas este miércoles.