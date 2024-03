Miguel Ángel Silvestre habla del importante papel que tuvo una de sus primeras novias en su vida

Cumbre de rostros conocidos en la 32ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid. Y, como no podía ser de otra manera, uno de los asistentes ha sido Miguel Ángel Silvestre, nominado a Mejor Actor en Producción Internacional por Los Enviados.

No hace falta recordar que el intérprete de producciones como Velvet o La Casa de Papel es uno de los actores más aplaudidos y reconocidos de nuestro país, aunque, como él mismo ha confesado a los micrófonos de Europa Press, nunca quiso ser actor: "Yo de pequeño quería ser tenista".

Miguel Ángel Silvestre en los Premios de la Unión de Actores y Actrices | Gtres

Un detalle que pocos conocían. Y menos mal que no siguió sus deseos de pequeño. Además, ha desvelado que uno de los grandes apoyos que tuvo en los inicios de la profesión fue una de sus primeras novias: "Yo arrancaba en la interpretación y crecí con una mujer al lado que no criticaba o que siempre tenía un juicio constructivo, pero que no se iba a sentencias fáciles de esto es malo o esto es bueno". Ella fue la que le dijo que era "un milagro" que una película saliera bien y que había que tener "una mirada dulce al fallo" .

El actor ha desvelado que en su trabajo "se sufre mucho por la autoexigencia" y que hay que ser conscientes de que se trata una profesión muy larga, por lo que agradece a día de hoy esos consejos de uno de sus primeros amores: "Me siento muy agradecido de haber empezado con alguien al lado que creo que nunca me hubiera dejado sentenciar con una frase fácil el juicio de una película".

Miguel Ángel Silvestre en los Premios de la Unión de Actores y Actrices | Gtres

Una vez más, ha demostrado lo importante que es rodearse de gente que quiere verte crecer, como también es el caso de su madre, María Lidón. Siempre que tiene oportunidad, Miguel Ángel Silvestre presume de la relación que tiene con su primogénita y de lo mucho que le ha apoyado desde sus primeros pasos como actor. Y, como era de esperar, no ha querido faltar a esta cita: "A mí me emociona siempre hablar de mi madre (…) Está allí, me ha dicho que lo disfrute, que me lo pase bien, que es precioso estar aquí".

Y es que, esta nominación tiene un significado especial para la familia, como así ha revelado: "La serie por la que estoy nominado es del director que hizo la película preferida de mi padre. Entonces pienso… qué carambolas tiene la vida. Cuando yo ni si quiera quería ser actor, mi padre tenía una película que nos ponía repetidas veces, que era El Hijo de la Novia". Un film de Juan José Campanella que ahora le ha vuelto a unir a su padre.