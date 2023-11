Miguel Ángel Muñoz recuerda a su Tata en el que habría sido su 99 cumpleaños: "Se me hace tan difícil la vida sin ti"

Uno de los pilares fundamentales en la vida de Miguel Ángel Muñoz era su tía bisabuela Luisa Cantero, más conocida por los seguidores del actor como Tata. Una persona muy querida en la red que hoy habría cumplido 99 años y a quien el intérprete de Compañeros ha recordado con una carta de lo más emotiva.

"Mi Tata…99 años! Ya no recuerdo la última vez que no soplamos las velas de tu cumpleaños juntos. Se me hace tan difícil la vida sin ti…Ya lo estarás viendo tú desde allí arriba, ¿verdad?", ha comenzado redactando junto a una viñeta que definía su relación a la perfección.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, Miguel Ángel comunicaba el fallecimiento de su Tata. Ahora, la recuerda con mucho orgullo y la felicidad de haber podido disfrutar de su compañía hasta el último día: "Hoy toca celebrarte y recordarte como te mereces! Sonriendo, divirtiéndote y haciendo feliz a todas las personas que pasaban por tu vida".

El actor ha explicado que la elección de la fotografía no había sido casualidad, pues lo ha hecho porque muestra lo mucho que se han divertido todos estos años juntos y la capacidad que tenía Luisa de sentirse como una niña: "Aún no estoy preparado para darme un atracón visionando nuestros miles de vídeos juntos".

Miguel Ángel Muñoz con su Tata | Gtres

Además, en esta emotiva carta que ya acumula más de 45 mil likes y multitud de comentarios, Miguel Ángel Muñoz ha actualizado su vida: "Como ves, sigo como siempre, sin conseguir parar, ocupándome de demasiadas cosas…Es la una y cuarto de la madrugada y hasta ahora no he podido parar un ratito a escribirte estas líneas. Pero como tú siempre has sido tan buena y comprensiva, sé que no te importa que te felicita a cualquier hora. Esa era una de tus tantas virtudes".

Han pasado cuatro meses desde que el actor pronunciase el último adiós y ahora, con motivo de un día muy especial, ha querido recordar a su Tata con una sonrisa: "Espero que disfrutes de este cumpleaños tanto como en cada una de esas viñetas, saltando a la comba, preparando una pócima de risas, en un descapotable, brindando con Quina Santa Catalina… Y también que lo celebres con "Enrique" y le preguntes si "ahora" está feliz porque estás más cerquita de él, en el cielo".

Para finalizar, Miguel Ángel se ha despedido con un emotivo adiós: "Luego cerraré los ojos y soplaremos las velas juntos. Como siempre ha sido y será cada 8 de noviembre, a la hora que sea".