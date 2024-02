Michu anuncia que está embarazada: se enteró que espera su segundo hijo con José Fernando después de descubrir su infidelidad

Giro completamente inesperado en la vida de Michu -y que afecta directamente a José Fernando-. A principios del mes de febrero, después de que ellos mismos confirmaran que habían retomado su relación, la revista Diez Minutos publicó unas fotos del hermano de Gloria Camila con otra mujer; fotografías que cayeron como un jarro de agua fría a su novia. Y ahora entendemos por qué.

Como ella misma ha confesado para las páginas de Semana, horas después de enterarse de esta infidelidad, se enteró de que estaba embarazada. Una mezcla de emociones, no solo por la decepción con su entonces novio, sino también por afrontar un nuevo embarazo de riesgo debido a sus problemas cardíacos.

Eso sí, Michu ha dejado bien claro que esta nueva etapa que afronta con ganas no hará que vuelva al lado de José Fernando, al que ha echado de su vida por completo. Y es que, parece que después de su presunta infidelidad, su relación no tiene vuelta atrás. Un punto final a un romance de más de una década, con idas y venidas, que se termina con un segundo hijo en común en camino. Si todo sale como lo previsto, Michu dará a luz el próximo mes de septiembre.

En noviembre de 2021, Michu anunció a bombo y platillo que pasaría por el altar con José Fernando, en un intento de afianzar su relación y luchar por la pequeña María del Rocío, la primera hija que tuvieron en 2017. Sin embargo, tan solo unos días después, fue Ana María Aldón la que desmintió esta información, subrayando que no había boda ni planes de ello.

Michu y José Fernando el pasado mes de diciembre | Gtres

Han sido muchos los altibajos que han afrontado y, aunque parece que su relación está rota para siempre, les unirá un nuevo hijo en común. "No estaba en mis planes tener un segundo hijo. Cuando me enteré, me quedé en shock. Se me vino el mundo encima", ha confesado para la revista. No obstante, ha decidido seguir hacia adelante con el embarazo y afrontar esta nueva etapa en la maternidad en solitario, pues no está dispuesta a dar una segunda oportunidad a José Fernando ni repetir los mismos errores: "Llevo 11 años por salvar la relación y primero tengo que salvarme yo, tengo que pensar en mí, en mi hija y en el bebé que viene".