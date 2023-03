Joana Sanz, mujer de Dani Alves, se muestra más relajada con la prensa: "¿Me están espiando?"

A pesar de la complicada situación por la que está pasando Joana Sanz desde que su marido Dani Alves fue presuntamente acusado de violación, la modelo se ha centrado principalmente en su carrera profesional. Tras desfilar en la Mercedes Benz Fashion Week de la mano de Lola Casademunt, Joana puso rumbo a París donde tenía otros compromisos profesionales.

Después de unas semanas llenas de trabajo en la capital francesa, Joana ha vuelto a Barcelona, y su llegada al aeropuerto fue captada por la prensa. La modelo no se ha pronunciado públicamente ante las cámaras sobre la detención de su marido, ni sobre las nuevas actualizaciones del caso. Pero esta vez, a pesar de no responder a las preguntas que le hacía el reportero, se ha mostrado mucho más cercana a las cámaras que en otras ocasiones: "¿Ustedes me están espiando o cómo es esto?", son las únicas palabras que la influencer les ha dedicado con una expresión divertida y entre risas.

Aunque su estancia en Barcelona no ha sido muy duradera, ya que a través de su perfil de Instagram, Joana ha compartido una imagen en el tren donde vemos que se dirige a un nuevo destino: "No soy persona". Tras sus paradas en Madrid y París, ahora parece que la modelo ha puesto rumbo a Dubái, donde tras unas intensas semanas de trabajo intentará relajarse y desconectar de todo lo que le rodea, tanto profesional como personal.