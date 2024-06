Mayte Zaldívar pide perdón por la publicación de su nieto sobre la herencia de Julián Muñoz: "Una metedura de pata"

La salud de Julián Muñoz se está viendo comprometida en las últimas semanas y es por eso que recientemente era ingresado en el Hospital Universitario de Costa del Sol de Marbella.

Este domingo, durante la tarde, Julián Muñoz recibía la visita de Eloísa Muñoz. Entraba en el hospital para mostrarle su apoyo y estar junto a él. Más tarde, abandonaba las instalaciones junto a Mayte Zaldívar, quien lucía gafas de sol y el rostro serio ante la prensa. Agradecía la preocupación a la prensa por su estado de salud y aprovechaba para defender a su nieto Fran tras el tuit desafortunado sobre la herencia de Julián.

Julián Muñoz, en Marbella | Gtres

Pedía disculpas por la broma que gastaba su nieto: "Ha sido una equivocación y desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia". Lo achacaba a la edad del susodicho, quien rápidamente borraba el tuit para que dejara de comentarse el tema, y aseguraba que Fran se encuentra muy arrepentido con lo sucedido: "La edad tiene la culpa. Ha sido una metedura de pata y nada más. Está muy arrepentido y lo siento. Ha hecho una broma de mal gusto pero lo ha tomado como una broma, pero de muy mal gusto".

Mayte Zaldívar, en Marbella | Europa Press

Reiteraba sus disculpas y dejaba claro que para ella no ha sido más que un error y que eso no ha afectado a su relación entre abuela y nieto: "Y desde aquí quiero pedir perdón a todos los que se han sentido ofendidos de cualquier manera y ya está. No voy a decir nada más. Es mi nieto y lo voy a seguir queriendo igual. Se ha equivocado, es un adolescente y no podemos hacer otra cosa. De los errores se aprende". En cuanto a cuándo podría recibir Julián Muñoz el alta médica, confesaba que "eso no sé, porque eso son los médicos". Y se subía al coche junto a Eloísa para regresar a casa tras pasar unas horas con Julián.