Máximo Huerta desvela que su madre está "tranquila, en un valle de calma" atravesando una larga enfermedad

Hace casi año y medio, Máximo Huerta decidió aparcar su vida profesional al frente de las cámaras y su vida en Madrid para instalarse en Buñol (Valencia) y cuidar de su madre. Volcado en la salud de Clara, su rumbo profesional ha cambiado radicalmente, aunque como él mismo ha confesado, sigue escribiendo y ya va por la décima novela, aunque ha perdido la cuenta de los libros que ha publicado.

En enero de 2023, Máximo abría su propia librería en su localidad natal, Doña Leo, en homenaje a su perrita. Y contaba con el apoyo incondicional de su entonces pareja, Juan Castillo, que también abandonaba Fuerteventura para estar a su lado en esta nueva aventura -aunque meses después trascendía que su historia de amor había llegado a su fin-. Y el mudarse junto a su madre y abrir su propio negocio ha sido una de las mejores decisiones de su vida, además de un absoluto éxito profesional.

Después de una temporada alejado de la capital y de los focos, el escritor ha reaparecido en el estreno de la última obra de teatro de su íntima amiga Bibiana Fernández, La Señora. Allí ha hablado para los micrófonos de Europa Press del momento que está atravesando -después de publicar una nueva novela el pasado mes de enero-, de la decisión de aparcarlo todo por su madre y de cómo está ella.

"Yo estoy feliz, feliz con el recorrido de la novela, feliz con el cambio de vida de la ciudad a lo rural, y disfrutándome mucho", ha dicho con una gran sonrisa. Y es que, no ha dudado en presumir de una de sus grandes alegrías, su librería: "Yo creo que es la librería más famosa de España; una librería de un pueblo que ha revitalizado la vida del pueblo, de los vecinos, la turística y también la mía. Es algo que me está dando muchas alegrías. Parece algo rarísimo, algo antiguo montar una librería, pero está siendo un exitazo".

Pero en todos estos meses, el foco principal de su vida ha sido su madre, y la preocupación por ella ha ido en aumento. Ahora, Máximo Huerta ha confesado que se encuentra "bien", aunque sin entrar en detalles sobre la enfermedad que padece: "Está ahora como en un valle de calma, que siempre viene bien. Son muchos años, también son muchos años yo cuidándola, entonces también nos hartamos uno del otro, pero cuido y ese es mi capítulo ahora, en este momento de mi serie. Ese es el capítulo que tengo que vivir y está, bueno, pues necesitada de cuidados, de atenciones y mimos".

Y por este motivo ha confesado no tener planes para este verano, más allá de venir a Madrid a apoyar a su amiga y disfrutar de la capital como si fuera un turista más. Pues, la situación con su madre es tan complicada que dejarla unos días sola requiere de todo un despliegue: "Dejarlo todo listo, la cuidadora, que se quede... tengo que relajar la mente y pensar que no va a pasar nada".

A pesar de todo, ha sabido compaginar su vida laboral con la personal y, aunque el capítulo ahora sea estar junto a su madre, también ha sacado tiempo para seguir escribiendo la que será su próxima novela, aunque ya haya perdido la cuenta: "Bueno, décima no lo sé... Son muchas ya. No sé cuantas llevo, ¿diez, once, doce? Son muchas historias ya".