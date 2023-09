Marta Sánchez da un paso más en la relación con su novio: "Ya digo mi marido"

Muy enamorada de Federico León, con quien lleva cinco años de relación, Marta Sánchez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto, que no ha dudado en hablar de una posible boda con él. Esta semana hablábamos con la artista y, además de recordar a dos grandes, María Teresa Campos y María Jiménez, nos desvelaba si pasará o no por el altar.

La artista nos aseguraba que ya considera a Federico su marido, por lo que no tendremos boda en los próximos meses: "Yo ya me siento su mujer. De hecho, me cuesta decir mi novio, ya digo mi marido". Por tanto, no considera que necesiten pasar por el altar para formalizar su relación: "He cumplido cinco años con Fede y estoy muy bien y muy feliz. Creo que ya formamos un tándem increíble y me apoya mucho y yo también a él. Así que muy contenta con todo".

Marta aprovechaba nuestras cámaras para recordar con cariño a María Teresa Campos y a María Jiménez: "Pues sí, las dos muy formaron parte de mi vida durante toda mi carrera, las dos. Muy queridas por mí y lo van a seguir siendo aunque no estén. Sí que es verdad que venimos un poquito tocaditos con tanta pérdida. Una racha un poco extraña".

Y es que la cantante de Se acabó significó mucho para ella en vida y seguirá recordándola como un referente: "Una de las mujeres más alegres a pesar de todos los disgustos que le dio la vida. Ella sabía vivir, también lo he puesto en mi Instagram, como nadie. Y única, transgresora y con una fuerza que será una mujer irrepetible".