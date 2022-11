Las palabras de Jesús Cabanas que demuestran cómo es la relación con su exmujer Marta Sánchez

Jesús Cabanas ha sido uno de los asistentes al estreno del nuevo espectáculo de su ex Marta Sánchez, 'De cerca', del que se ha hecho testigo el escenario del emblemático Teatro de la Zarzuela.

El empresario, que al igual que todos lo ha visto "en primicia", asegura que le ha parecido "extraordinario" y "muy bonito", tanto que ha supuesto "una delicia escucharla". Además, reconoce que "todo lo que sea un teatro es su hábitat natural": "Es donde mejor se expresa ella y es donde más potencial, si cabe, saca a sus cualidades", le ha expresado a los micrófonos de Europa Press tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Pero los halagos no han quedado ahí y es que el publicista, haciendo gala de su sentido del humor y entre risas, confiesa que son familia, "ahora lejana, pero familia", puesto que, de un modo u otro, siempre les unirá un denominador común.

Marta Sánchez y Jesús Cabanas en Nueva York | GTRES

Sobre la buena relación que ambos mantienen, explica que "todo lo que se pueda facilitar o lo que se pueda dificultar al final es cosa de dos entonces, bueno, prima el cariño, el sentido común y algo como nuestra hija, que es lo principal".

Paula ha colaborado con el proyecto de su madre detrás de las cámaras. Y es que, recordemos que el pasado mes de junio el exmarido de la cantante dejaba clara su postura respecto a lo que le parecía que madre e hija fuesen a trabajar mano a mano.

"A mí me parece genial. Y trabajar con su madre no es nada fácil, eh, para que la madre esté contenta no te digo nada", reconocía entre carcajadas y añadía: "Es muy autoexigente y por lo tanto también tiene derecho a hacerlo con el entorno, pero tratándose de su hija todavía más y da la talla eh, Paula da la talla", explicó entonces.

