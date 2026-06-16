Marta Riumbau habla por primera vez con la prensa de su novio: "Muy enamorada, ya me tocaba"

Marta Riumbau se encuentra, sin lugar a dudas, en una de las mejores épocas de su vida. Tras apostar con valentía por la maternidad en solitario y dar la bienvenida a su pequeña Julieta, la felicidad ha terminado de completarse en todos los sentidos. Hace apenas unas semanas, la influencer presentaba en sus redes sociales a Álex, su nueva pareja, y ahora se encuentra inmersa en los últimos detalles antes de mudarse a su nueva casa.

Marta Riumbau | Gtres

En este gran momento de plenitud, Marta ha asistido a un evento de decoración donde no ha podido ocultar su gran sonrisa al hablar de cómo se encuentra su corazón. "Estoy supercontenta en absolutamente todos los sentidos, muy feliz", ha confesado con el rostro radiante.

Un amor que le aporta "mucha paz"

Al ser preguntada por su relación con Álex, Marta no ha dudado en confirmar lo evidente: está viviendo un momento precioso. "Muy enamorada, muy feliz, sí. Por fin, que ya me tocaba yo creo, ¿eh? Muy tranquila, muy en paz", ha asegurado. Para ella, más que "presumir" de amor en las redes, se trata de expresar una realidad bonita y natural: "Igual que tu casa puede ser tu refugio, pues que una persona sea también ese refugio y ese hogar".

La influencer ha explicado que su pareja le aporta, por encima de todo, "mucha paz, mucha tranquilidad y mucho apoyo". Además, comparte con él los mismos intereses en absolutamente todo, algo que admite que al principio le daba "un poco de miedo" por lo idénticos que son.

Lo curioso es que este amor ha llegado en un momento en el que ella no buscaba absolutamente nada. "Justamente no lo necesitaba. Llevaba mucho tiempo sola y estando superbién. Estaba bastante cerrada. Yo decía: yo ya he aprendido, ya tengo mis manías, mis costumbres, yo no quiero tener a nadie al lado. Y de repente llega alguien de la nada y dices: pues mira, sí. Todo llega sin buscarlo", ha reflexionado.

Eso sí, por ahora no tiene pensado pasar por el altar por segunda vez. "Ya me he casado, no es algo que tenga en mi mente. No es algo que necesite, ni quiera, ni que le esté diciendo indirectas de anillo. Si pasa, perfecto, pero no porque lo piense", ha zanjado entre risas.

Su otra gran pasión

Además de estar en una nube en el terreno personal, Marta está canalizando toda su energía y su conocida pasión por el diseño y el Do It Yourself (Hazlo tú misma) en su nueva vivienda, a la que planea mudarse de cara al próximo mes.

Para ella, la decoración es mucho más que una afición. "Es como mi espinita y mi mundo aquí interior, que me encanta. Disfruto más construyendo y decorando que cualquier otra cosa, para mí es lo más importante", explicaba. De hecho, ha confesado que es de las que necesita estar cambiando las cosas de sitio prácticamente cada mes.

Al hablar de cómo ha diseñado su nuevo hogar, Marta ha revelado que ha dejado atrás las opciones más modernas para buscar algo mucho más cálido y tradicional. "Una casa como mucho más tradicional, más hogar, que sea como un refugio. Creo que he vuelto un poco a esas raíces de más lo artesanal, lo tejido, y volver un poco a esas molduras... Esas cosas que te hacen sentir que te sientas y dices: vale, este es mi sitio de paz".

Sin duda, Marta Riumbau ha conseguido construir su propio sitio de paz, tanto dentro como fuera de las cuatro paredes de su nueva casa.