Marta Pombo y Luis Zamalloa: así de nerviosos están a una semana de su boda

El próximo 21 de octubre, Marta Pombo y Luis Zamalloa pasarán por el altar para poner el broche de oro a su relación. Una cuenta atrás que, según ellos mismo revelaban a los micrófonos de Europa Press durante los premios Forbes Best Content Creators 2023 el pasado martes, afrontan con nervios e ilusión a partes iguales.

Entre elogios, hablaban ante las cámaras sobre cómo están llevando los días previos a su boda: "Acaban de cerrar detalles súper importantes y es tremendo". Además, derrochando complicidad, se deshacían en halagos. "No depende si es influencer o no, sino de cómo es como persona. Ella es un diez", decía el dentista de Marta Pombo. "He elegido el correcto", respondía ella.

Marta Pombo y Luis Zamalloa en un photocall | Gtres

Respecto a cómo estaba afrontando ser la pareja de Zamalloa, la influencer confesaba que se lo había puesto muy fácil y que, además, era un apoyo incondicional que se había cruzado en su camino en el peor momento de su vida. "Me salvó, me sacó de un agujero muy negro en el que estaba, o sea que es como mi ángel de la guarda", sentenciaba.

Una vez pasen por el altar, la pareja tiene pensado hacer un viaje con invitada especial, más allá de la tradicional luna de miel. Según revelaban, quieren hacer una escapada con la pequeña Matilda, de la que les va a costar separarse. Y también hablaron de sus planes de ampliar la familia: "Seguro… y vamos, porque Dios decidirá, pero no creo que tarde mucho".

Por último, conscientes de la cara B de las redes sociales, ambos aseguraban que cuando su hija sea más mayor, disminuirán su exposición: "Nos hemos planteado que más o menos, igual, cuando empiece a tener el colegio y sea más consciente, empezar a que tenga una vida más privada, sobre todo por ella, para que tenga una vida más normal. Que tampoco se crea nadie".