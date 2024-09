Marta Pombo ya está en casa con su hija María, pero Candela sigue ingresada: "No sabéis qué difícil ha sido"

Cuatro días después de dar a luz, Marta Pombo ya ha recibido el alta hospitalaria y está en casa junto a su marido, Luis Zamalloa, su hija Matilda y la pequeña María. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias pues, como ella misma ha compartido en Instagram, Candela se ha quedado ingresada.

Tras el parto, la influencer ha dado pequeños detalles de cómo está siendo esta nueva etapa. Desde la primera noche, Candela tuvo que quedarse en la incubadora por un problema respiratorio. Y, aunque todo va mejorando y la pequeña ya tolera las tomas de leche, los sanitarios han preferido que se quede en observación.

"Hoy ha sido un día muy intenso… Nos han dado el alta a María y a mí y ya estamos en casa. Sin Candela", ha escrito la influencer en una historia en la que se puede ver a la pequeña vestida con un body de croché rosa y tapándose la carita.

Marta Pombo ya está en casa junto a una de sus hijas, María | Instagram

A pesar de esta buena noticia, volver a casa sin una de sus hijas ha sido un paso muy complicado para Marta: "A Candela siguen haciéndole algunas pruebas por precaución y va a seguir ingresada". Para terminar, la creadora de contenido a dado las gracias a todos sus seguidores por acordarse de ella -a través de mensajes en las redes sociales-, pidiendo una sola cosa: "Ojalá estemos los 5 en casa pronto".

Es poca la interacción que está teniendo Marta estos últimos días debido a la situación, pero Luis también está dando pinceladas en su cuenta de Instagram. A través de un vídeo, el dentista ha contado que Candela seguirá en la incubadora y lo que ha supuesto esta noticia para él: "A mí se me ha caído el alma al suelo cuando me he ido y se quedaba ahí… Me ha dolido muchísimo, pero bueno, es ley de vida".

Luis Zamalloa actualiza el estado de salud de su hija Candela | Instagram

Como ha comunicado, "dentro de las pruebas que le van haciendo, evoluciona bien", pero no poder estar con ella ni apenas verla, se les está haciendo cuesta arriba.

La buena noticia es que Matilda ya ha conocido a una de sus hermanas, María, y su reacción ha sido muy buena: "La pobre María lloraba y Mati a darle besitos a su hermana, es una monada de niña". Y su tía Lucía también: "Ha venido en un avión, ha conocido a María, a Candela no la ha podido conocer". Para terminar, ha pedido perdón a todo el mundo al que no está contestando, tanto por Instagram como por Whatsapp, subrayando que ahora tiene que estar junto a su familia.