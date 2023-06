Isabelle Junot presenta a Philippa, su hija recién nacida con Álvaro Falcó con la que sigue "en una nube"

Isabelle Junot y Álvaro Falcó están disfrutando de los días más especiales de sus vidas. Los marqueses de Cubas se convirtieron en padres este domingo 11 de junio, poniendo con el nacimiento de su primera hija el broche de oro a su felicidad dos meses después de celebrar su primer aniversario de boda.

La pequeña, a la que han llamado Philippa en honor al padre de la socialité, Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco, nació mediante parto natural y pesó 3,600 kg; y dos días después de llegar al mundo abandonaba la madrileña Clínica Ruber y volvía a casa con sus famosos papás.

Un momento que la pareja decidió vivir en la intimidad, saliendo del centro este martes a última hora de la noche evitando así a las cámaras y el tradicional posado que muchos rostros conocidos hacen cuando reciben el alta hospitalaria con sus bebés.

Sin embargo, y apenas 48 horas después de llegar a su hogar y comenzar una nueva etapa en la que Philippa es la absoluta protagonista, Isabelle ha presentado en redes sociales a su hija y ha revelado cómo se siente tras estrenarse como mamá.

Isabelle Junot junto a su hija Philippa | Instagram (isabellejunot)

"My little Philippa. Mil mil gracias por todo vuestro cariño estos días. Yo sigo en una nube", ha confesado, acompañando su mensaje de una preciosa y tierna fotografía en la que, recuperadísima del parto, coge con infinito amor a su pequeña, y otras de la recién nacida durmiendo plácidamente en su moisés junto a un cojín rosa con su nombre bordado.

Philippa, la hija de Isabelle Junot y Álvaro Falcó | Instagram (isabellejunot)

Una presentación 'oficial' que no han tardado en comentar amigos de los marqueses de Cubas como Ana Boyer, Íñigo Onieva, con emoticonos de corazones, Carla Goyanes, destacando que la pequeña es una monada y aconsejando a la pareja que disfruten de este momento porque pasa volando, Alessandra de Osma, Tomás Páramo, "no hay nada más grande que el amor de un hijo", ha asegurado, Patricia Cerezo o Fernando Andina, que no han dudado en felicitar a Isabelle y a Álvaro y desearles lo mejor en esta nueva e ilusionante etapa al lado de la pequeña Philippa.