Marlene Mourreau, destrozada al hablar sobre su relación con su familia: "Espero no morirme con este dolor"

Marlene Mourreau ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a hablar claro. En un momento especialmente sincero, la vedette ha desvelado la difícil relación que mantiene con su familia, dejando al descubierto una situación marcada por el dolor y la distancia.

La presentadora no dudó en mostrarse tajante cuando le preguntaron por su entorno familiar. "Los mejores siempre se van antes que los malos", soltaba, dejando entrever el fuerte resentimiento que arrastra desde hace años.

Marlene Mourreau con la prensa | Europa Press

Su relación con su madre y su hermana está completamente rota. "No tengo relación con nadie", afirmaba sin rodeos, salvo una excepción: una tía con la que sí mantiene el contacto y que, según explica, siempre ha estado a su lado.

Pero más allá de ella, el resto de su familia ha desaparecido de su vida. "He bloqueado todo", confesaba, dejando claro que ha cortado cualquier tipo de comunicación y que no tiene intención de retomar el contacto.

Ni siquiera su madre forma parte ya de su día a día. Marlene fue clara al respecto: no quiere volver a saber nada de ella. Una decisión que, según explicó, llega después de varios intentos fallidos por arreglar la situación. "Lo he intentado, pero volvemos a discutir y es lo mismo".

La distancia también afecta a su hijo, que tampoco mantiene relación con su abuela. Según Marlene, la falta de implicación por parte de su familia ha hecho imposible construir un vínculo: "Menos mal que tengo a mi hijo, porque es la única familia que tengo".

Gabriel Guevara | Gtres

La actriz reconoce que está cansada y muy dolida con su familia: "Yo estoy intentando aguantar, espero no morirme con este dolor". Actualmente vive en España, donde asegura haber encontrado su lugar y en como intenta salir a delante: "Mi familia es la gente de aquí".

Su trabajo también se ha convertido en un refugio. Marlene reconoce que el teatro y su participación en musicales son una vía de escape para sobrellevar la soledad. "Es lo que me da vida".

Unas declaraciones que reflejan una realidad dura y poco habitual en el mundo del corazón: la de alguien que, pese a la fama, sigue arrastrando heridas familiares profundas y que ha decidido, al menos por ahora, seguir su camino sin ellos.