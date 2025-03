Mario Vaquerizo se sincera tras su accidente: "Si me quedo tetrapléjico, ahora digo que prefiero morirme"

Dice Mario Vaquerizo que de su caída fatal en octubre, la que lo llevó a mes y medio de hospitalización y una pérdida de visión cuya recuperación "ha sido un milagro", le salvaron el cardado que amortiguó el golpe y su forma física, porque "podría haber sido mortal" o haberle pasado lo que al actor Christopher Reeve.

"Yo antes decía que, si algún día me quedo en estado vegetativo o tetrapléjico, me tienen que mantener (vivo), pero cuando ves que te puede pasar, digo que prefiero morirme, porque (...) te impone otro tipo de vida que tú no quieres; en ti tiene que estar la decisión", ha explicado a EFE en su vuelta profesional con Nancys Rubias.

Es uno de los cambios de mentalidad que ha operado "lo que algunos llaman destino, otros casualidades y otros accidente". Fue en la primera canción de un concierto que daba en Cáceres con su banda, cuando salió despedido de una base giratoria y perdió el conocimiento.

Mario Vaquerizo en la presentación de su nuevo single | Efe

"Me impacta mucho lo mal que lo pasaron las Nancys, porque estuve cuatro minutos en el suelo con los ojos abiertos", dice sin poder evitar emocionarse por sus compañeros, entre ellos su hermana Marta, aunque él solo recuerda despertarse en el camerino.

Rememora asimismo que no estaba en su "mejor día" por un reciente "desencuentro laboral". "Eso te genera inseguridad, tristeza y la vez arrogancia. Fue lo que me llevó a colocar el giratutto en el sitio menos adecuado", argumenta el percance.

Cuando poco después hubo de volver a ingresarse ya en Madrid por una súbita pérdida de visión, los pronósticos eran "que no había nada que hacer". "¿Y cuáles son las buenas noticias?, pregunté. Pues que estás vivo, me dijeron, y ahí realmente tomé conciencia de lo que podía haber pasado", añade.

Convencido de que su sentido del humor le ha ayudado a pasar "todo este viaje" y de que "de todo lo malo hay que sacar lo positivo", se sorprende de lo disciplinado que fue como paciente incluso en los peores momentos.

"Los médicos dijeron que estoy vivo por ser deportista y por estar delgado, que por mis problemas de espalda justo tenía los músculos de esa zona muy fortalecida, pero que me podía haber roto el cuello y haberme pasado lo que (al actor) Christopher Reeve", señala.

Solo se negó a la operación que le propuso su neuróloga, porque la intervención podría haberle afectado a la voz. "En la última revisión que me hizo me dijo que siguiera rezando a los santos, porque lo de la vista ha sido un milagro", celebra, tras pasar de un 5% de visión en los ojos a un 92% y un 95%, respectivamente, y mostrar su agradecimiento por la atención de los profesionales. "¡Qué importante es la medicina pública!", exclama.

Ahora disfruta del cariño de mucha gente que lo para por la calle, aunque hubo quien convirtió en chiste su accidente. "A mí me encanta ser un meme, porque eso significa que me estás dando mucha importancia, pero reírte de una desgracia es de mal gusto", objeta. De la mala experiencia dice haber "reforzado el sentimiento de la amistad", pero también su "arrogancia y la seguridad en sí mismo", así como haber aprendido a "ir más despacito".

Y en Reset, el tema escrito por Nacho Canut que junto a Nancys Rubias publica este miércoles, predica las bondades de volver a empezar y decirle a la vida "que no pasa nada, que a otra cosa mariposa y que no debemos tratar de ser dueños de nuestra vida".