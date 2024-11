Alaska desvela cómo se encuentra Mario Vaquerizo, ingresado desde hace días: "Del dolor parece que va mejor"

La salud de Mario Vaquerizo está generado mucha preocupación desde que volviese a ingresar en Madrid tras su caída en el concierto de las Nancys Rubias, en Cáceres, hace dos semanas. Su mujer está muy atenta a su evolución y está siendo su pilar fundamental estos días.

Mario Vaquerizo, con collarín tras su brutal caída | Gtres

Este viernes, 31 de octubre, Alaska confesaba que Vaquerizo iba poco a poco a mejor, pero que la recuperación sería lenta. Y este viernes, ha comunicado que "todavía seguimos en el hospital. No sé muy bien hasta cuándo, pero está un poquito mejor. Está un poquito mejor de la vista".

Después de la última revisión que tuvo, pudieron ver "un avance. Son cosas muy pequeñitas, pero son cosas" y en cuanto al dolor, la cantante confirmaba que "parece que también va un poco mejor, y ya le están mandando a que no esté tan encamado y que haga el esfuerzo de sentarse y de hacer cositas".

Sobre cómo se encuentra Mario anímicamente, Alaska desvelaba que se está "bien, bien, bien, sí, hombre, siempre tienes un momento más bajo, pero ya nos han dicho que tampoco es que cada día vayas a notar una mejoría, que no pasa nada si de repente pasan días y estás igual, porque esto tiene un proceso".

Alaska atendiendo a los medios de Europa Press | Europa Press

Por último, Alaska explicaba que Mario "nos va a sorprender" por la paciencia que está teniendo en el hospital y solo espera "que tenga la misma cuando venga a casa y no sea solo con las enfermeras, si no me las voy a tener que traer aquí para que traten con él, pero de momento todo bien".