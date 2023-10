Mario Casas, así ha sido su reacción al ser preguntado por Eiza González: ¿es la actriz su nueva novia?

Tras varias semanas sonando con fuerza rumores de una nueva relación, con escapada romántica a Roma incluida, Mario Casas y Eiza González siguen estando en el punto de mira. El actor, tan discreto como de costumbre con su vida más personal, ha ido dando pinceladas en la red de sus últimos pasos junto a la actriz, o eso creen sus seguidores, que están deseando verlos oficialmente juntos.

Hace unos días, dejaron constancia en sus perfiles de Instagram que estaban disfrutando de unos días en Cantabria, donde el actor tiene una casa familiar, eso sí, ninguna fotografía de los dos juntos. Todo parece indicar que prefieren seguir disfrutando de su amor de una forma discreta y no confirmar una presunta historia de amor que ha vuelto a situar al protagonista de Tres Metros Sobre el Cielo en todas las portadas.

Tras estos días de desconexión, Mario se ha dejado ver por la capital junto a sus hermanos Óscar y Sheila, y las cámaras de Europa Press le han preguntado directamente por esta nueva relación, a lo que el actor ha respondido tajante: "No voy a decir nada".

Lo que sí ha querido desvelar Mario es que se encuentra "feliz, siempre" y que su corazón "palpita bien". Pero, más allá de sus palabras, su reacción al ser preguntado por una posible boda ha sido cuanto menos curiosa. El actor ha guardado silencio, sin poder evitar ruborizarse ante la cámara.

Mario Casas habla de su vida sentimental | Europa Press

Al mencionar su timidez al enfrentarse a estas preguntas personales, ha respondido: "No, hombre, no. No te voy a decir nada, no te voy a decir nada, pero bueno, sé que hacéis vuestro trabajo".

Celoso de su intimidad, ha evitado contestar preguntas relacionadas con Eiza y seguir disfrutando de la noche madrileña con sus dos hermanos que, como ya sabemos y él mismo ha confirmado muchas veces, son dos de los pilares más importantes de su vida.