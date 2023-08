Sheila, la hermana de Mario Casas, aclara qué hay entre el actor y su última exnovia Déborah Françoise: "Es una amistad"

Este viernes llega a los cines de nuestro país el debut como director de Mario Casas, 'Mi soledad tiene alas'. Una película cuyo guion escribió durante la pandemia del Covid junto a su entonces novia, Déborah Françoise, y con el que tres años después ha cumplido un sueño. Horas antes de su estreno para el gran público, numerosos famosos han asistido a la premiere de la ópera prima del actor en el madrileño cine Kinépolis.

Entre ellos la actriz francesa, coguionista de la cinta, con la que Mario mantuvo una relación entre 2019 y 2020 y con la que hace varios meses fue sorprendido besándose apasionadamente en un bar cercano a su domicilio. Estas románticas imágenes provocaron que muchos diesen por hecho que se había reconciliado con Déborah.

Y eso parecía al ver la complicidad y el cariño con el que han reaparecido ante las cámaras en el estreno de 'Mi soledad tiene alas'. ¿Se han dado una segunda oportunidad? La respuesta es no.

Mario Casa y Déborah Françoise, premiere 'Mi soledad tiene alas' | Gtres

La complicidad de Mario Casas y Déborah Françoise, | Gtres

En primer lugar rompía su silencio la actriz, que ha dejado en el aire qué relación mantiene en la actualidad con Mario: "Os dejo descubrir esto con Mario. Nos entendemos muy bien, somos muy amigos. Os dejo así en el misterio, mejor así ¿no?" confesaba después de revelar lo gratificante que fue trabajar con él en el guión de la película.

Con la pelota en el tejado de Casas, el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' tampoco solucionaba las dudas a su paso por la alfombra roja, afirmando que su relación no había influido a la hora de escribir juntos el guión: "Al final es lo mismo, eso no tiene nada que ver. Al final uno escribe, lo que estás es por la historia. No tiene que ver la cantidad de tiempo que pasas juntos. Lo que hemos hecho es hacerlo con amor, con cariño y ya".

Más franca se ha mostrado la hermana de Mario, Sheila Casas, que ha dejado claro que no hay segunda oportunidad en la pareja: "Tienen una muy buena amistad, es la co-guionista con Mario. Nos sigue pasando en la sociedad que no entendemos que después de una pareja haya amistad. Es una amistad, han estado trabajando meses y meses, de verdad que es una amistad" ha asegurado.