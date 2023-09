María Zurita se recupera tras haber sido operada: "Por lo menos ya no tengo dolores"

El pasado fin de semana María Zurita hacía uso de sus redes sociales para anunciar que había tenido que pasar por quirófano para someterse a una intervención en las cervicales debido a dos hernias y una estenosis de canal raquídeo cervical.

"Pues ya tenemos discos nuevos! Muchas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo y vuestro cariño. La operación ha ido genial. Tenía 2 hernias y una estenosis de canal raquídeo cervical y me han realizado un artroplastia de disco cervical con implante de prótesis de disco cervical C5-C6 y C6-C7. Con un poco de paciencia y tiempo, en nada estoy al 100%", escribía la prima del rey Felipe VI junto a dos radiografías donde se puede comprobar lo que los médicos le han introducido en sus cervicales.

Cuatro días después de esta publicación, la prensa ha querido preguntarle a María Zurita cómo se encuentra tras haber sido operada: "Por lo menos ya no tengo dolores. Me iba a llegar ya el nervio del brazo o sea que, ya se acabó". "Ahora tranquilidad, mucho paseo, me lo tomaré con un poquito más de calma y reforzar mucho la espalda. Me apuntaré a pilates o lo que sea y, nada, vuelta al trabajo", añade María Zurita en sus declaraciones a Europa Press, las primeras después de haber pasado por quirófano.