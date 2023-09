María Zurita enseña las imágenes de la delicada operación a la que se ha sometido: "Tenemos discos nuevos"

María Zurita ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con la publicación de su última operación. La prima del rey Felipe ha explicado que ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica muy sensible en sus cervicales.

Concretamente, por dos hernias y una estenosis de canal raquídeo cervical, para las cuales le han realizado "una artroplastia de disco cervical con implante de prótesis de disco cervical C5-C6 y C6-C7", según sus palabras.

"¡Pues ya tenemos discos nuevos! Muchas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo y vuestro cariño. La operación ha ido genial", ha agradecido la sobrina de don Juan Carlos añadiendo que "con un poco de paciencia y tiempo, en nada estoy al 100% para seguir trabajando a tope".

No obstante, la mesa de quirófano no es nueva para la ex concursante de Mask Singer ya que en 2012 se sometió a una operación de cadera y en 2018 tuvo que hacer frente a un desprendimiento de placenta en el tercer trimestre.

Una gestación que afrontó en solitario, pues no tenía pareja y que fue a través de fecundación in vitro. Además, dio a luz a Carlos prematuramente a los siete meses y medio, aunque sin mayores problemas.

Ahora, disfruta con su hijo como muestra en sus redes sociales, con quien está muy unida.