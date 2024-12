María Zurita, sobre la primera Navidad sin sus primos Juan y Fernando Gómez-Acebo: "Va a ser especialmente duro"

Está a punto de terminar el 2024 y, seguramente, la familia del rey Felipe VI esté deseando cerrar este año. Y es que, ha sido mucho más difícil de lo que se habrían imaginado, pues el 1 de marzo tuvieron que despedirse de Fernando Gómez-Acebo (49 años) de forma inesperada y tan solo cinco meses después de su hermano, Juan Gómez-Acebo (54 años) tras una lucha contra el cáncer.

Ahora, ha sido María Zurita la que ha hablado de cómo afronta la familia esta Navidad con dos ausencias significativas. Lo ha hecho en el último evento de Rodilla, confesando para los micrófonos de Europa Press que son muy navideños y que se reunirán en familia a pesar de las circunstancias.

"Nos encanta la Navidad y con niños es especial, porque lo vuelves a vivir todo. Yo sigo creyendo, creo en los Reyes Magos, creo en Papá Noel, creo en el Niño Jesús, soy muy creyente", ha confesado haciendo alusión a su pequeño, que disfruta mucho de estas festividades.

María Zurita en un evento de Rodilla | Gtres

Sin embargo, no ha podido dejar pasar la tristeza que están viviendo en la familia en las primeras fiestas sin dos pilares fundamentales: "El 24 nos reunimos con mis primos. Este año va a ser especialmente duro, porque nos faltan dos. Y ha sido un año muy duro e intentaremos hacerlo lo más feliz posible para mis primos".

Como ha confesado, se reunirán como cada año en casa de Simoneta Gómez-Acebo que "ha cogido el rol de mamá gallina con su madre", algo que como ha confesado agradecen mucho. Sin embargo, María Zurita se ha sincerado, desvelando que para Simoneta la pérdida de dos de sus hermanos está siendo "duro, muy duro".

María Zurita en un evento de Rodilla | Gtres

Aunque sigue siendo una tradición pasar la Nochebuena en familia, Zurita ha decidido cambiar este año y vivir la Nochevieja fuera de Madrid: "Me voy a llevar al niño a un viaje este año. Me apetecía salir un poquito de España y digo: me lo llevo. Así que fenomenal".

Lo que no ha dejado muy claro aún es si don Juan Carlos va a regresar por Navidad, intentando esquivar esta pregunta y la polémica relacionada con Bárbara Rey: "No tengo ni idea. Muchas gracias".