María del Monte, muy seria al volante, sale huyendo de la prensa tras la salida de prisión de su sobrino Antonio Tejado

Este lunes, el juez decretó libertad provisional sin fianza tanto para Antonio Tejado como para los otros detenidos por el violento robo en casa de María del Monte e Inmaculada Casal el pasado 25 de agosto.

Un duro golpe para la artista y para su mujer que, nueve meses después del asalto, todavía arrastran secuelas psicológicas de la que definen como la noche más traumática de sus vidas. Sin embargo, en la misma postura que han mantenido desde que su sobrino fue detenido el pasado 9 de febrero por ser el presunto autor intelectual del atraco -en el que las maniataron y las amenazaron de muerte, además de robarles 14.000 euros en efectivo y joyas y exclusivos relojes valorados en aproximadamente 1 millón de euros- prefieren no hacer declaraciones y dejar hablar a la justicia.

Antonio Tejado, a la salida de la cárcel | Gtres

Como han transmitido a su entorno, siguen confiando en la presunción de inocencia y ni se han alegrado, ni enfadado, ni entristecido por la libertad provisional de Tejado después de 98 días en la cárcel.

Tampoco habrá contacto entre ambos, ya que una de las medidas cautelares impuestas por el juez al ex de Rosario Mohedano es una orden de alejamiento de 500 metros a las víctimas y la prohibición de intentar hablar con ellas por cualquier vía. Algo que Antonio no piensa incumplir, puesto que asegura que está muy dolido con su tía y que no quiere saber absolutamente nada de ella.

María del Monte en su coche | Europa Press

Tras tres días sin saber de la cantante ni de su paradero, María del Monte ha reaparecido este jueves y se ha dejado ver por primera vez desde que su sobrino salió de prisión. Muy seria y al volante de su propio coche, la cantante ha evitado responder a ninguna pregunta y ha acelerado para abandonar cuanto antes el lugar.

Una actitud que llama la atención porque la artista siempre ha atendido a la prensa con educación y amabilidad, y que pone de manifiesto lo mal que lo está pasando y su deseo de permanecer alejada del foco mediático y al margen de la libertad provisional de su sobrino.