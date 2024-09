María José Suárez, al ser preguntada por el cumpleaños de Escassi: "Creo que te estás confundiendo"

Dicen que después de la tormenta llega la calma. Y parece que María José Suárez es el claro ejemplo de ello. Tras una ruptura con Álvaro Muñoz Escassi de lo más turbulenta, la modelo ha encontrado la felicidad en las pequeñas cosas de la vida: su familia, sus amigos y su trabajo. Pero hay fechas que no se olvidan.

Con las aguas más calmadas y mientras siguen sonando rumores de romance entre el jinete e Hiba Abouk, María José ha reaparecido en la presentación de la tercera edición de SIMOF celebrada en Madrid.

Con prisa y siempre con una sonrisa, ha salido del Hotel Wellington sin poder pararse a responder a la prensa. Pero, al ser preguntada por una reportera de Gtres sobre el cumpleaños de su ex, haciendo referencia a que era al día siguiente, la modelo se ha parado en seco y, con cara de confusión, ha preguntado: "¿Mañana? Creo que te estás confundiendo".

María José Suárez, confundida con el cumpleaños de Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

Tras parase a pensar si el tiempo había pasado muy rápido y estábamos ya en octubre, ha respondido: "El cumpleaños es en octubre". Y, metiéndose en el taxi, lanzando un beso y despidiéndose con una sonrisa, ha dejado claro que a pesar de que Escassi forma ya parte del pasado, no se olvida de las fechas importantes.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, antes de su ruptura | Gtres

Fue el pasado mes de junio cuando, después de darse una segunda oportunidad, la modelo anunciaba su ruptura definitiva del jinete. Un punto final que no ocurrió de forma amistosa. Y es que, al parecer, Escassi tuvo relaciones con una mujer transexual de las que María José no tenía constancia. Desde entonces, sus caminos se han separado hasta el punto de no tener si quiera una relación cordial.