María José Suárez desmiente que se haya dado un tiempo con Álvaro Muñoz Escassi: "Ni ruptura ni reconciliación"

Mientras todo el mundo se pregunta en qué punto está la relación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, los protagonistas continúan con sus vidas con total normalidad -y también con la que tienen en común-.

Pues, cabe recordar que después de unas semanas de rumores de crisis en la pareja, era el pasado 5 de junio cuando María José Suárez rompía su silencio para las páginas de ¡Hola! y confirmaba que le había pedido un tiempo para pasar estar más con su hijo: "Sentía que me estaba perdiendo una etapa de él".

Unas palabras que ahora la modelo ha desmentido a los micrófonos de Europa Press, subrayando que no ha habido ninguna pausa en su relación: "Yo no he dicho en ningún momento que nos hayamos dado un tiempo, simplemente que me habíais preguntado que por qué no se nos veía juntos durante dos semanas y dije que estamos en un tiempo de estar con el niño. No ha habido ni vuelta, ni ruptura, ni reconciliación ni nada".

María José Suárez por las calles de Madrid | Europa Press

De nuevo confesando que lo único que quería era pasar tiempo con su hijo, María José ha añadido que estaba "todo bien" y que no ha tenido que pensar nada. Por su parte, Escassi ha querido evitar a la prensa sumándose a las declaraciones de su pareja: "Si ella ha dicho que sí a todo, lo que diga ella. Siempre lo que diga ella".

Sus primeras palabras tras la exclusiva a la revista que llegan justo después de que el jinete respondiera a los rumores de crisis a su llegada del viaje familiar. Y, tirando de ironía, ha respondido a la pregunta de si tienen planeado pasar por el altar: "Nos hemos casado en el barco".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez volviendo de su viaje familiar | Gtres

Ahora, parece que este tiempo (que han desmentido) ha llegado a su fin y que la pareja está retomando su vida juntos, con una escapada en familia por los Fiordos Noruegos que no han dudado en compartir con todos sus seguidores: "Sin duda ha sido un viaje que no se nos olvidará jamás. Hacía más de un año que lo estábamos preparando, pero en el último momento hubo mucha improvisación que lo hizo aún más especial".