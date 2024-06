Anna Barrachina cuenta cómo están su padre, Álvaro Muñoz Escassi, y María José Suárez y cómo ve a Lara Dibildos

Anna Barrachina ha presentado la primera exposición monográfica en Madrid. Muy feliz de este gran paso, la artista confesaba que es "la primera vez que expongo en galería y tengo un par de obras que es de una colección que se llama Rebel Souls".

Su colección refleja la lucha interna y la fuerza de espíritu de aquellos que desafían las normas establecidas y buscan su propio camino, aunque ella misma desvela en una entrevista a Europa Press que "quiero que la gente lo interprete como quiera. Yo personalmente me he inspirado mucho en mi infancia, en como que las cosas en la vida no tienen tanta seriedad".

Anna Barrachina presenta en una galería en Madrid | Europa Press

De lo más cercana, Ana ha explicado que ha dejado a un lado su carrera como modelo para centrarse de lleno en el arte: "Yo me ha encantado trabajar como modelo, ha sido una gran parte de mi vida, pero sí es verdad que ha sido más de joven, ahora ya no".

También le han preguntado por su padre, Álvaro Muñoz Escassi, y María José Suárez, que han protagonizado estos días titulares en la prensa por una posible crisis sentimental, pero ella ha confirmado que "la verdad que están muy bien, sí".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez posando ante los medios | Gtres

Además, la artista desvelaba que su padre y María José Suárez no podrán acudir a la exposición en Madrid porque "están en un crucero, pero sí, los que están en Madrid seguro que se pasan".

Quién si se pasará a apoyarla es Lara Dibildos, con quien mantiene una excelente relación: "Pues yo creo que sí, si le da tiempo. O sea, Lara siempre está muy ocupada con sus cosas, con su teatro, que tiene un montón de trabajo ahora, pero seguro que sí".

Además, también le han preguntado cómo la ve ahora que tiene nuevo novio, Carlos Maturana: "Pues sí. No, a ver, Lara está muy contenta en su vida personal".