María José Cantudo, sobre la guerra entre Isabel Preysler y Carmen Lomana: "Me interesa cuál es mejor persona"

Hacía unos meses que María José Cantudo no se dejaba ver delante de las cámaras. Y es que, en los últimos seis años se ha mantenido alejada de todo por un problema de salud. Pero en esta ocasión lo ha hecho por un motivo muy especial, para apoyar a Paloma Barrientos en la presentación de su nuevo libro: "Normalmente salgo muy poco, pero para ella salgo".

Una de las musas del cine español de los años 70 ha cambiado por completo su vida pública y ahora prefiere refugiarse en su hogar: "Estoy haciendo cosas que me gustan muchos. Ya sabes que a mí me gusta tirar tabiques y, cuando me toca tirar algún tabique, me quedo en casa". Sin embargo, poco a poco su nombre ha vuelto a sonar con frecuencia en la prensa, pero este regreso al foco no será clave para lanzarse a escribir sus propias memorias: "No tengo ni idea ahora mismo (…) Se han dicho cosas que no son verdad y habría que saber la verdad y esa solo la tengo yo".

María José Cantudo en un evento | Europa Press

¿Guarda María José algún secreto que aún no haya salido a la luz? "Soy una mujer que normalmente no he guardado demasiadas cosas (…) Algunas cosas del corazón sí. A lo mejor de mi corazón hay algo como bonito que algún día lo cuento".

Tan discreta como acostumbra, la exvedette no ha querido posicionarse en el "enfrentamiento" de Isabel Preysler y Carmen Lomana. Cabe recordar que todo empezó por unas declaraciones de esta última en la que afirmó que la madre de Tamara Falcó había "llegado tarde a la modernidad" al ser preguntada por su faceta de influencer. Unas palabras a las que la protagonista reaccionó: "No contesto tonterías". Ahora, ha sido María José Cantudo la que se ha pronunciado.

Isabel Preysler posa para los medios | Gtres

Carmen Lomana | Gtres

"Yo con Isabel Preysler hace mucho tiempo que no coincido. Hace años y, la verdad, la veo por las revistas, porque personalmente no la he visto", ha confesado. Al ser preguntada por quién de las dos tiene más glamour, si la madre de la marquesa de Griñón o Carmen Lomana, ha desviado el tema: "¡Ay, no! Por dios, qué cosa más tonta". Una frase a la que ha añadido que no le importa el glamour, sino "cuál de las dos es mejor persona". Y, tras esto, el reportero le ha preguntado quién es mejor persona, a lo que ha respondido -marchándose y dando por finalizada la conversación-: "Comme ci, comme ça".