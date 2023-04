María Isabel se emociona al cantarle a su hija de dos meses, Daliana, la canción que tenía con Álex Casademunt

El pasado 14 de febrero María Isabel y su novio, Jesús Marchena, se convirtieron en padres por primera vez. La pareja ha sellado su relación con la llegada de la pequeña Daliana. Desde que anunció su embarazo, la cantante ha compartido con sus seguidores el bonito proceso que estaba viviendo, y tras el parto, ha seguido haciéndolo y explicando lo que ha cambiado su vida con la llegada de la niña. Una maternidad que que al principio no es fácil, y más al tratarse de un personaje público, hace unas semanas la intérprete compartió una publicación en la que aparecía Daliana frente al televisor y eso le causó a ella una oleada de críticas.

En esta ocasión, María Isabel ha compartido con sus seguidores un tierno momento que ha vivido con su hija, publicando un vídeo en el que aparece sentada en el sofá con Daliana en brazos mientras le canta una bonita canción que tiene un gran significado para ella como ha explicado: "14 de abril. Hoy hace 2 meses que tengo a Daliana entre mis brazos… No se me ocurre mejor forma de celebrarlo que esta… Podría decir mil cosas de esta canción. En primer lugar, esta canción es para todas las madres, pueden escuchar la letra. En segundo lugar, ser madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida… Daliana es una niña muy especial y ella también me hace sentir así…. Y en tercer lugar esta canción es de Álex Casademunt y mía…. Siempre la cantábamos juntos… y sé que él estará orgulloso donde quiera que esté viendo cómo se la canto a mi bebé! Por último, esta canción forma parte de mi primer disco, ese que marcó toda una generación. Le debo tanto a esta canción que no había una mejor para este vídeo… Por todas estas cosas… el final del vídeo fue así… Gracias vida, por todo lo bueno que me has dado y me sigues dando!".

Una publicación con la que la cantante ha conseguido emocionar a muchos usuarios y hacerles recordar bonitos momentos en los que el tema les ha acompañado.