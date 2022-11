La petición de María Isabel a los fotógrafos puesto que todavía no sabe si enseñará la cara de su hija

Será el próximo mes de febrero cuando María Isabel y su novio Jesús Marchena se conviertan en padres de su primera hija. Una emocionante noticia de la que el pasado mes de agosto le hizo testigos a todos aquellos que en su día bailaron y cantaron con ella su mítico single, 'Antes muerta que sencilla', y de la que, desde entonces, no ha dejado de compartir cada detalle.

Ahora, la joven onubense ha hecho uso de sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a los "fotógrafxs". Y es que, pese a que agradece enormemente "todos los mensajes diarios con propuestas para hacerle la sesión de fotos" a su princesa cuando dé a luz, asegura que por el momento no han determinado si optarán por mostrar o no su rostro públicamente. Una decisión que "única y exclusivamente" depende de los futuros papás y de la que confiesa no tener actualmente una respuesta.

Aún así, María Isabel ha querido agradecerles su interés, dejando claro, eso sí, que en el caso de que opten por realizarle la sesión, la pareja ya dispondría de fotógrafo: "Gracias de verdad porque vemos la ilusión y las ganas". Asimismo, se ha lamentado por haberle sido imposible responder una por una a las propuestas de los profesionales puesto que, tal y como confiesa, "son muchos mensajes & emails diarios".

María Isabel desconoce por el momento si enseñará o no la cara de su hija | Instagram (mariaisabelamqs)

Así fue su 'Gender Reveal'

El pasado mes de septiembre, María Isabel y Jesús Marchena celebraban por todo lo alto el 'Gender Reveal' que les confirmó que lo que estaban esperando era una niña. Una fiesta que compartieron junto a sus familiares y amigos más cercanos y donde al fin conocieron que próximamente será una "princesa" la que llene y colme sus vidas de felicidad.

Seguro que te interesa...

María Isabel presume de tripita en su primera sesión de fotos embarazada