María Castro explica por qué se ha convertido en donante de leche materna y cuál era su principal miedo al hacerlo

Desde que se convirtiera en madre por primera vez, María Castro no ha dudado en hablar abiertamente sobre la maternidad en sus redes sociales, ya sea sobre los momentos más bonitos como sobre los más difíciles. En abril daba a luz de su tercera hija, Emma, y unos días después subía una imagen a Instagram contando cómo se había desarrollado el parto, haciendo una llamativa reflexión y explicando también las dificultades a las que se tuvo que enfrentar.

Unos días después de que su hija haya cumplido 5 meses, la actriz ha compartido con sus seguidores de Instagram una decisión muy importante que ha tomado en su vida: convertirse en donante de leche materna. Confiesa que desde hace un tiempo quería colaborar y por fin ha dado el paso de hacerlo.

María Castro y su marido con su tercera hija recién nacida | Gtres

"Desde ayer soy donante de leche materna. Y, ¿por qué lo cuento? Pues porque hace falta muchas y porque así me lo han pedido", comienza explicando en el vídeo. "Esas personitas de poco más de 500 gramos que se agarran a la vida, y ella, en cierta medida, les entra a través de la lechita de otras mamás, porque las suyas propias no tienen o no pueden o, simplemente, pues no se da el caso. Así que por ellos, mililitro a mililitro, por poquito que os parezca, para ellos es magia", indica.

Además, en un texto que acompaña al vídeo ha explicado los pasos tan sencillos que ha tenido que seguir para convertirse en donante. En primer lugar, pedir cita, después hacer una entrevista personal para cerciorarse de que cumple los requisitos, a continuación, le explicaron todo el proceso de extracción, después le hicieron una analítica y, por último, se fue a casa con todo el material necesario para la extracción.

La actriz también ha explicado que el motivo por el que no había dado el paso antes era porque no sabía si tendría suficiente leche para su hija Emma y para donar. Sin embargo, una doctora le indicó que no es necesario donar gran cantidad si el número de donantes es alto, pues "muchos de estos bebés se sacian con 1 SIMPLE MILILITRO, así que imaginaos!", añade.

María Castro y José Manuel con su hija en el Mutua Madrid Open | Gtres

Al final del texto de este post ha confesado: "Me hace sentir bien el saber que mis hijas tienen hermanos de leche por el mundo". Además, invita a todas aquellas madres que puedan donar leche, a hacerlo, pues "por poquito que sea, será muchísimo".