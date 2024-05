María Castro desvela estar sufriendo la primera mastitis con su hija Emma: "No os fiéis y penséis que lo sabéis todo"

Hace poco más de un mes, María Castro cumplió su sueño de formar una familia numerosa. Y, aunque ya tiene experiencia en la maternidad, ha querido mandar un importante mensaje a través de sus redes sociales que ha aprendido con su tercera hija, Emma: "Madres lactantes expertas, no os fiéis y penséis que lo sabéis todo".

Una frase con la que, con la naturalidad que le caracteriza, ha comunicado volver a tener mastitis, la primera con su tercera hija. "Yo creo que he producido más de lo que ella necesitaba y no lo he sabido ver a tiempo. O yo que sé, por la razón que sea, que paso de achacarme la culpa", ha sentenciado.

María Castro habla de la mastitis que está sufriendo con su tercera hija | Instagram

La mastitis en una patología vinculada a la lactancia, es decir, que aparece durante el periodo en el que estás amamantando al bebé. Se trata de una inflamación del tejido mamario que, en muchas ocasiones, implica una infección. En el caso de la actriz, los síntomas que está sufriendo, como ella misma ha explicado, son fiebre, calor en la zona, manchas rojas, mucho dolor al tocar y sensación de pesadez en todo el cuerpo: "Siento que el cuerpo me ha pasado una apisonadora por encima, me duele todo. Me duele el pecho, tengo la zona enrojecida, no llega a haber bola de leche, pero sí que hay dolor".

Un problema más común del que se cree y para el que hay soluciones temporales antes de tomar antibiótico -si el médico así lo receta-: "Aplicar frío en la zona, antiinflamatorio pautado y luego que la bebé ponga su mentón en la zona de más dolor, porque es a través del mentón donde extrae más leche". Pero, sobre todo, la actriz ha recomendado "mucha paciencia", animando a todas las mujeres que están pasando por lo mismo.

Y es que, aunque los problemas en el embarazo, el post parto y la lactancia aún son temas tabú en la sociedad, María siempre ha apostado por mostrar la realidad de las madres en sus redes sociales. Y es de agradecer.