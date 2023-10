Mari Ángeles, la hermana de Manuel Díaz El Cordobés, se encuentra por primera vez con el torero: "Como si lo hubiera visto ayer"

Día inolvidable para Manuel Benítez El Cordobés, que a sus 87 años ha recibido este domingo la Medalla de la Ciudad de Córdoba, sumando a su impresionante palmarés este reconocimiento tan especial por parte de su ciudad natal.

Un acto en el que el Califa de Córdoba ha demostrado que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida a nivel familiar, ya que ha contado con el apoyo incondicional no solo de Manuel Díaz El Cordobés -con el que un año después de su reconciliación está recuperando el tiempo perdido a pasos agigantados- sino también de la otra hija que se vio obligado a reconocer por la justicia en el año 2000, Mari Ángeles Raigón, con la que en la actualidad mantiene una maravillosa relación.

Manuel Benítez El Cordobés recibe la Medalla de la Ciudad de Córdoba | Europa Press

Siempre en un discreto segundo plano, Mari Ángeles ha protagonizado el primer encuentro con su hermano Manuel, al que no conocía personalmente hasta ahora. "Para mí sí, yo creo que para él también, ha sido un encuentro muy emotivo, como si lo hubiera visto ayer vamos", ha dicho la hija del torero sobre este histórico reencuentro.

La hermana de El Cordobés hijo ha subrayado estar "feliz y muy contenta" por todos los reconocimientos que está consiguiendo su padre y, por supuesto, por la relación que ahora mantiene con su familia.

Mari Ángeles Raigón se funde en un abrazo con su padre, Manuel Benítez El Cordobés | Europa Press

Acompañado por Virginia Troconis y por su hija Triana, Manuel Díaz ha derrochado complicidad y cercanía con su hermana, con la que ha conversado un rato antes de darse un cariñoso abrazo en presencia de su padre, muy orgulloso de ver la buena sintonía entre sus dos hijos.

La hija del torero ha confesado que ya hablará tranquilamente con su hermano y recuperará el tiempo perdido, además de desvelar la conversación que ambos han tenido: "Me ha preguntado por mi madre, yo le he preguntado también, le he dicho que me alegraba muchísimo, también, de la relación que tiene él con mi padre, ya te digo como si nos hubiésemos visto ayer".

Manuel Díaz El Cordobés se encuentra por primera vez con su hermana | Europa Press

Pletórico se ha mostrado Manuel Benítez, y no solo porque sus hijos hayan podido conocerse por fin, sino también por la noticia que ha anunciado coincidiendo con este reconocimiento tan especial de su ciudad: va a escribir sus memorias. "Todavía no he empezado, pero las voy a escribir", ha sentenciado.