Alba Díaz habla de su abuelo, Manuel Benítez El Cordobés: "No sabía lo que le necesitaba hasta que ha aparecido en mi vida"

El pasado mes de febrero, Manuel Díaz y Manuel Benítez protagonizaron una esperada reconciliación después de años rogándola. Reconciliación tras la cual, Alba Díaz, hija del torero, ha recuperado el tiempo perdido con su abuelo.

La complicidad que la influencer comparte con El Cordobés quedó clara en su última aparición pública, cuando ambos acompañaron a Manuel Díaz en su despedida de los ruedos. Ahora, Alba ha reaparecido en la gala Elle Cancer Ball y le ha dedicado unas emotivas palabras al diestro para los micrófonos de Europa Press.

Alba Díaz en la Elle Cancer Ball | Gtres

La hija de Vicky Martín Berrocal, además de subrayar que su familia se mantiene unida pase lo que pase, ha desvelado cómo fue la conversación que tuvo con su abuelo mientras veía la última faena de su padre: "Como cualquier nieta con su abuelo en una situación bonita".

Además, Alba ha contado cómo está viviendo este nuevo escenario familiar y las primeras veces con su abuelo paterno: "Yo no sabía lo que le necesitaba hasta que ha aparecido en mi vida. Todo lo que nos pasa y vivimos lo disfrutamos como si fuera la primera vez, bueno, es la primera vez".

Manuel Benítez con su nieta, Alba Díaz | Gtres

Mientras su vida familiar va viento en popa, la profesional tampoco marcha mal. Alba ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales y su horizonte está plagado de nuevos proyectos: "La verdad es que estoy encontrándome. Al final soy una mujer joven, me estoy descubriendo, lo que me gusta, lo que me inspira, lo que me motiva…".

Pero la hija de Manuel Díaz El Cordobés no ha llegado a este punto solo gracias a su esfuerzo y valentía, sino también gracias a la ayuda de la terapia. Una vez más, la influencer ha querido hablar de la importancia de la salud mental: "Se puede decir que empezó un nuevo libro, como todo niño cuando crece hay momentos en los que se encuentra peor, mejor, que no se ubica. Poco a poco, bien encaminada y con terapia, que es muy importante".