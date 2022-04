Marc Bartra cuenta cómo se lleva con Melissa Jiménez tras conocer que tiene nuevo novio

Melissa Jiménez y Marc Bartra rompían su relación el pasado mes de noviembre después de ocho años de romance y tres hijos: la mayor, Gala, nacida en 2015, Abril en 2018 y el más pequeño, Max, que nació en 2020.

Los motivos de su ruptura son desconocidos, ya que ninguno de los dos ha querido revelar ningún detalle al respecto, aunque según aseguran fuentes cercanas, no habrían influido terceras personas, sino simplemente un desgaste en la convivencia

A principios de este año descubríamos que Melissa ya había pasado página, debido a que era pillada con un atractivo hombre paseando por las calles de Sevilla, que resultó ser Tom Claessen, con el que parece ser que trata de rehacer su vida, alejada del foco mediático.

Al que no se le ha relacionado con otra mujer, ha sido al jugador del Betis que, por ahora, parece que se mantiene soltero. Muy feliz se le ha visto en la presentación del gran concierto 'Oh my gol! LaLiga Music Experience' en el hotel Hard Rock Madrid, en el que ha evitado hacer declaraciones sobre la situación actual con su expareja.

Bartra acudía al evento muy elegante y dispuesto a hablar sobre su carrera profesional: "Me encuentro bien a nivel personal. En el Betis está yendo muy bien todo y con muchas ganas de seguir dando el nivel cómo está siendo y a seguir fuerte", ha señalado ante las cámaras de 'Europa Press'.

En lo que concierne a cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, todos los detalles que ha dado han sido que se encuentra "muy feliz y muy tranquilo", evitando a toda costa dar detalles sobre cualquier cosa que tuviera que ver con Melissa.

A pesar de todos sus intentos, no conseguía librarse de la pregunta estrella: ¿Cómo es tu relación actualmente con tu expareja?, a lo que mientras huía respondía: "Súper bien. Los peques lo mejor".

