Así de mayor está Triana, la hija pequeña de 15 años de Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis

La vida de Manuel Díaz 'El Cordobés' y la su padre, Manuel Benítez, ha dado un gran cambio desde que ambos se reconciliaron hace unas semanas. A través de las redes sociales, el torero hacía pública una imagen en la que comunicó que se había producido un acercamiento entre él y su padre. Y está reconciliación parece seguir adelante, Manuel ha acudido junto a su familia al acto en el que su padre ha sido condecorado con la Medalla de Andalucía, el mismo día que se celebra el Día de la Comunidad. La familia se ha mostrado muy feliz y unida en su llegada al evento: "Muy agradecidos a todo el mundo y, bueno, hay un momento en la vida en el que dejas de restar y empiezas a sumar y en ese momento estoy yo en mi vida. Estoy sumando momentos y días, y eso es lo que viene. Ojalá sea para todo el mundo muy feliz" ha explicado Manuel a los medios allí presentes.

'El Cordobés' con su mujer y su hija | Gtres

El torero ha acudido a esta condecoración de la mano de su mujer, Virginia Troconis y su hija pequeña, Triana, en un día tan importante para su padre. Un día muy especial donde El Cordobés ha querido arropar a su padre acudiendo junto a su familia: "Para todos los andaluces. Para mí un poquito más, una chispita más, pero para todos los andaluces y es un día especial, un día bonito. Esta mañana me he levantado un poco distinto, pero al final es la vida. Nos acompaña nuestra hija Triana que no se lo quería perder y no hay quién la dejara atrás entonces pues muy felices" ha comentado el torero.

Manuel Díaz junto a su familia | Gtres

Este evento será el primero en el que Manuel Benítez y su nieta, Triana, de 15 años, estén juntos públicamente, ya que debido al distanciamiento con su padre, la joven no ha podido pasar momentos con su abuelo. A pesar de su temprana edad, Triana ha sorprendido en su llegada al evento. La joven ha aparecido de la mano de su padre, vestida con un bonito traje rosa y tacones negros.