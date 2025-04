La madre de Timothée Chalamet, Nicole Flender, habla por primera vez sobre Kylie Jenner y cómo es su relación

La historia de amor entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece estar atravesando su mejor momento. Tras más de un año llevando su relación con muchísima discreción, en los últimos meses la pareja ha comenzado a dejarse ver con naturalidad en multitud de eventos, tanto profesionales como personales, siempre derrochando complicidad y química.

Desde el Festival Internacional de Cine de Berlín hasta los BAFTA, los Oscar o, más recientemente, el festival de Coachella. Allí donde van, lo hacen como pareja consolidada, dejando claro que lo suyo va muy en serio. Tanto, que Timothée ya forma parte del círculo más íntimo de Kylie, llegando incluso a compartir momentos con los hijos que la empresaria tuvo junto a Travis Scott.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en el festival Coachella 2025 | Gtres

La última en confirmar que esta relación va viento en popa ha sido la madre del actor de Dune, Nicole Flender. En una entrevista con New York Magazine, la suegra de Kylie se ha deshecho en elogios hacia ella: "Tengo que decir que es encantadora. Es muy buena conmigo".

Entre los gestos que Flender ha destacado, está el detalle que tuvo Kylie durante los últimos Premios Oscar, cuando le cedió su asiento junto a Timothée para que madre e hijo pudieran estar juntos justo en el momento en que se anunciaba el Oscar al mejor actor. Un gesto sencillo, pero muy significativo para la familia Chalamet.

Timothée Chalamet compró una mansión al lado Kylie

En la misma entrevista, la madre del actor también habló sobre la mansión que su hijo compró en Beverly Hills, justo al lado de la casa de Kylie. "No me pidió consejo. Me dijo: ¿Sabes qué? Me he comprado una casa", contó. Lo curioso es que Flender es una reconocida agente inmobiliaria en Manhattan, el distrito neoyorquino donde creció el actor y donde aún viven sus padres.

Al ser preguntada por si se mudaría a Los Ángeles para estar más cerca de su hijo, fue clara y contundente: "¿Acaso te gustaría tener a tu madre siguiéndote por todas partes?". Eso sí, reconoció que le encanta poder visitarlo allí, al igual que a su hija Pauline.

¿Cómo es la casa que compró Timothée Chalamet en Beverly Hills?

A pesar de no contar con el ojo experto de su madre, Chalamet acertó con la compra de su mansión en Beverly Hills. Se trata de la espectacular vivienda que pertenecía a la modelo Kate Upton y al jugador de béisbol Justin Verlander, construida en 1976 y completamente renovada posteriormente.

Según explica la revista AD Estados Unidos, la casa, de 1.500 metros cuadrados, cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, bodega, comedor formal, salón con chimenea, bar y una sala familiar con techos abovedados y paneles de madera. Entre sus anteriores dueños también figuran celebridades como el saxofonista Kenny G y el tenista Pete Sampras.

El jardín es una fantasía: piscina, pista de tenis y jardines de rosas, a los que Chalamet ha sumado una canasta de baloncesto y una mesa de ping-pong.