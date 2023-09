Macarena, la hermana de Alba Silva, cuenta cómo ha vivido la familia el accidente de su cuñado Sergio Rico: "Era muy complicado"

Sergio Rico se está recuperando a pasos agigantados y esta semana se dejaba ver acompañado por su inseparable mujer, Alba Silva, en el evento de Ron Brugal de Sevilla. Quien también acudió a la cita fue la hermana de la periodista, Macanera, que habló con la prensa y confesó cómo ha vivido estos meses tan duros en los que su cuñado se debatía entre la vida y la muerte.

Alba Silva y Sergio Rico, en un evento en Sevilla | Gtres

Muy sincera y emocionada por la recuperación de su cuñado, Macarena confesó a Europa Press que "una de las primeras veces que hablé con él lo primo que hizo fue agradecerme" que hubiese estado tan atenta durante su ingreso ya que "sabía que había sido el mayor apoyo de Alba y que muchísimas gracias por haber estado ahí cuando él no podía estar".

Sobre si su hermana y Sergio han vuelto al Rocío, desveló que "fueron a ver a la Virgen para agradecerle también y porque al final somos muy creyentes de la Virgen del Rocío, además de dar una vuelta a la casa que tienen allí porque la tenían un poco abandonada y necesitaba una vueltecita de reconocimiento".

De la maravillosa relación que ella mantiene con su hermana, Macarena confesó que "al final creo que en este tipo de situaciones siempre hay una persona en la que te vuelcas más, mi hermana y yo tenemos una relación muy estrecha, no somos solo hermanas, también amigas y compartimos grupo de amigos, absolutamente todo. Yo me sentía en la obligación, no encontraba otro lugar en el que pudiera estar que no fuese a su lado en esos momentos".

Precisamente por esa unión tan estrecha con Alba, su hermana dejaba claro que "quiero que se vayan por lo que significa que vuelvan a París, que Sergio puede jugar al fútbol, que vuelvan a su rutina y a su vida, entiendo que es lo que ellos necesitan también, un poquito de normalidad", pero no quiere pensar en el momento que la periodista esté tan lejos de ella.

Sobre cómo llevaron los primeros momentos de tensión tras el accidente de Sergio, la influencer explicaba que "desaparecí de las redes, no me sentía capaz de dar ningún tipo de explicación, era muy complicado porque entendía que había mucha gente muy preocupada de verdad por Sergio", pero solamente estaba centrada "en que los médicos por lo menos nos dieran una mínima noticia de esperanza, una vez que fue así sí que empezamos a comunicarnos en redes más y a contar un poco el progreso de Sergio".