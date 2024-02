Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero aclara cuál es su verdadera relación con la Baronesa Thyssen tras ser pillados otra vez juntos

Segunda cita en pocas semanas de la Baronesa Thyssen y Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero, que este miércoles se convertían en protagonistas de la portada de la revista Diez minutos con su nuevo encuentro en una conocida marisquería de Madrid en la que se mostraron de lo más cercanos y cómplices.

A pesar de que Carmen Cervera ha asegurado en más de una ocasión que a sus 80 años no piensa en volver a enamorarse, sus recientes planes con el dueño de desguaces La Torre han activado todas las alarmas. ¿Estamos ante el nacimiento de una bonita historia de amor entre dos de los solteros de oro de nuestro país?

Tras la publicación de estas nuevas instantáneas juntos, la baronesa ha roto su silencio en ¡Hola! y ha insistido en que lo único que le une a Luis Miguel es una gran amistad que nació cuando el empresario era pareja de Carmen Martínez-Bordiu, íntima de Tita.

Un desmentido al que ahora se suma El Chatarrero, que ha reaparecido en la entrega de los premios taurinos Las Meninas y, con la sinceridad que le caracteriza, ha revelado que la multimillonaria coleccionista de arte no es su nueva pareja, ya que por el momento sigue soltero y disfrutando de salidas y planes con la Baronesa, pero también con otras amigas.

Miguel Rodríguez El Chatarrero | Europa Press

"Tita es mi amiga y nada más. Es mi amiga. Comemos cuando nos apetece, nos llamamos y comemos. Pero vamos, nada más" ha zanjado, destacando de la baronesa que es "una gran persona". Muy discreto, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la relación entre Carmen y su hijo Borja Thyssen. Un tema en el que, como afirma rotundo, "yo no tengo ahí nada que ver".

Carmen Cervera y su hijo, Borja Thyssen, en 2017 | Gtres

Tras sus mediáticas relaciones con Carmen Martínez-Bordiu o Ágatha Ruiz de la Prada, Luis Miguel confiesa con una sonrisa que no tiene ganas de volver a enamorarse porque "estamos muy bien solos así". Y precisamente sobre la diseñadora y su guerra mediática con Carmen Lomana le hemos preguntado y, como no podía ser de otro modo, ha mostrado su apoyo incondicional a la ex de Pedro J. Ramírez: "Mi amiga es Ágatha y lo que haga ella me parece muy bien".