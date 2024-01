Borja Thyssen sale corriendo al ser preguntado por la decisión que ha tomado su madre, la baronesa Thyssen, respecto a su legado

Cuando la baronesa Thyssen rompe su silencio es para decir algo importante. Y así ha hecho una vez más. En una entrevista para Espejo Público, Tita Cervera ha confesado que ya ha dejado todo atado para el día que ella no esté. Y esta decisión podría no haberle sentado nada bien a su hijo, Borja Thyssen, con quien ha protagonizado varios enfrentamientos en los últimos años.

Carmen Cervera y su hijo, Borja Thyssen, en un evento en Madrid en 2018 | Gtres

Respecto a su legado, la coleccionista catalana ha decidido dejarlo en manos de una de sus hijas. "Esta hija ya está en los consejos de administración. Está a punto de cumplir la mayoría de edad y es quien cree ella que puede ser la persona que se ponga al frente de su legado", han informado desde el programa de Antena 3. Será el próximo 6 de julio cuando las hijas de la baronesa, Carmen y Sabina, cumplan la mayoría de edad; momento en el que una de ellas heredará todo el patrimonio cultural de su madre.

Y es que, aunque todo apuntaba a que iba a ser Borja Thyssen el responsable del legado, finalmente no ha sido así. Según las informaciones que ha dado la baronesa, se ha rumoreado que podría referirse a su hija Carmen cuando habla de la persona que heredará el patrimonio, pues así hablaba de ella hace un tiempo: "Carmen es de las mejores alumnas que hay en el colegio. Estudia, estudia… A mí me da un poco de cosa y, cuando le digo que pare, ella me dice: Mamá, tengo tantos exámenes hoy… Y me pregunta si le saldrán bien".

Pero ¿cómo se ha tomado Borja este giro de los acontecimientos? Guardando el más absoluto silencio. Las cámaras de Europa Press le han captado por las calles de Madrid y, además de no querer responder a ninguna de las cuestiones relacionadas con su madre, ha reaccionado de una manera que ha llamado especialmente la atención: corriendo.

Carmen Cervera y su hijo, Borja Thyssen, en 2017 | Gtres

El hijo de Tita Cervera ha huido de las cámaras y, llamando a toda prisa a un taxi, se ha alejado del foco mediático. Mientras el equipo del medio de comunicación le ha seguido corriendo, Borja ha seguido manteniendo su silencio.