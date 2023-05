Lucía Villalón confiesa su boda secreta con Gonzalo Melero antes del complicado nacimiento de su hijo

Fue el pasado 29 de agosto, cuando Lucía Villalón dio a luz a su primer hijo, Diego. La periodista lo tuvo junto a su pareja, el futbolista Gonzalo Melero e hicieron uso de las redes sociales para comunicar la gran noticia.

No obstante, no todo fue alegría para la familia pues el pequeño tuvo que ser operado nada más nacer debido a la gastrosquisis que le detectaron durante la semana 14 de embarazo.

A pesar de la tranquilidad que transmitieron, ya que todo había salido bien, lo cierto es que tuvieron que acudir en las semanas posteriores al hospital.

"Nosotros pensábamos que la pesadilla se había terminado, pero nadie dijo que sería fácil", escribió Lucía en un post de su Instagram, en el que también aseguraba que su bebé se mejoró y volvió a poder comer.

Tras unos meses relativamente más tranquilos para la pareja, la periodista deportiva acudió a un evento de TAG Heuer donde fue entrevistada por 'HOLA!' y a la que confesó su secreto mejor guardado: lleva casada con Gonzalo Melero desde el pasado verano.

"Lo que no hicimos fue una boda religiosa ni hemos contado nada. Nos casamos el verano pasado. Gonzalo y yo le damos también muchísima importancia al tema religioso. Lo hicimos un poco como legal, para tener todo organizado de manera legal antes de que naciese Diego y que no hubiese ningún problema. Fue civil. Siempre lo he dicho, y es una cosa que ya habíamos hablado", explicó.

Eso sí, Lucía ha asegurado que quieren pasar los la Iglesia, aunque aún no tienen fecha: "Es una cosa que sabemos que queremos hacer pero nada. Imagínate, ahora con el niño para arriba y para abajo y todavía amoldándome".

"Y luego no sé si querremos tener otro antes", lanzó Villalón.

El estado de salud actual del pequeño Diego

Sobre cómo se encuentra su hijo, a sus 9 meses, la presentadora dijo que estaba "encantada y más relajada", tras vivir por fin un respiro con Diego: "A veces me pregunto cómo es posible que una maravilla así haya salido de dentro de mí. ¡Es tan mono y tan risueño!".

"Come como una piraña y hace sus necesidades perfectamente. En menos de un mes volvemos a tener médico y esperamos que todo siga perfecto y que nos den el alta definitiva", describió Lucía.

Además, ha señalado cómo ha empezado a intentar gatear ya que es muy robusto, tal y como ha confesado, además de que es "muy espabilado y muy listo".