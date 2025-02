Lourdes Montes se pronuncia tras perderse el nuevo proyecto de Tana Rivera con el que sigue sus pasos

Tana Rivera vivió el pasado viernes uno de sus días más especiales al debutar en el mundo de la moda con el lanzamiento de su primera colección de la mano de la firma E.R.A.X.

Para ello, la joven contó con el apoyo de casi toda su familia, que no han dudado en asistir a la presentación de Herencia, con la que rindió homenaje a sus abuelas.

Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Manuel Vega, Fernando Martínez de Irujo, Cayetano Martínez de Irujo, Tomás Páramo, María García de Jaime, Mariló Montero, Mariola Orellana o Samantha Vallejo-Nágera fueron algunos de sus seres queridos que la apoyaron.

Tana Rivera en la presentación de su primera colección de moda | Gtres

Sin embargo, Fran Rivera, y Lourdes Montes no asistieron. Aunque el pasado viernes no se dejaron ver en la presentación del nuevo proyecto como diseñadora, la pareja de su padre ha opinado sobre ello a través de las redes sociales. Y es que ambas comparten pasión por la moda.

Lourdes Montes ha compartido en sus historias de Instagram un par de imágenes de la colección de Tana, con un bonito mensaje: "Enhorabuena por esta colección tan especial".

Lourdes Montes, sobre la colección de moda de Tana Rivera | Instagram @lmontesoficial

De hecho, en la rueda de prensa, Tana tuvo un gesto con Lourdes al asegurar que le ha dado consejos a pesar de haber llevado el lanzamiento "en la intimidad"

"O sea, hasta el último momento nadie supo nada. De hecho, mi madre creo que todavía no ha visto ni la colección, ni mi padre. Pero sí, siempre que les he contado algo un poco de, oye, voy a hacer esto, ¿qué os parece? Pues algo me han podido aconsejar", explicó.