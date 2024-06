Lola Lolita nos desvela qué le diría a su yo del pasado tras inaugurar Lola Lolita Land: "Me criticaron muchísimo en el instituto"

Lola Lolita Land ya ha abierto sus puertas; el mundo de Lola Lolita es ya una realidad. Una feria de color rosa con multitud de atracciones, foodtrucks y muchas sorpresas. Sin duda, un sueño para la tiktoker que, cuando empezó a grabar vídeos con 14 años, nunca se imaginó que llegaría hasta aquí.

"Cuando yo empecé a subir vídeos con 14 años con el móvil de mi padre en mi habitación, el flexo en la cara de foco, porque no me podía comprar un foco, pues obviamente no me imaginaba esto", ha confesado para los micrófonos de Novamás.

Y es que, en tan poco tiempo, Lola se ha convertido en una de las influencers más queridas, aplaudidas y con mayor éxito en las redes de nuestro país. En su cuenta de Instagram acumula más de 3,6 millones de seguidores, mientras que en su perfil de TikTok los seguidores ascienden a 12,3 millones. "Estoy feliz de haber podido crecer poco a poco, porque ya van 8 años, pero bueno, feliz de cumplir mis objetivos", ha sentenciado.

Lola Lolita en la inauguración de su feria, Lola Lolita Land | Gtres

Hace un año empezó a dar forma a Lola Lolita Land y ahora, con una sonrisa y cumpliendo un sueño más, ha conseguido reunir a centenares de rostros conocidos que le han apoyado en esta nueva aventura. "Este proyecto para mí significa parir un hijo. Después de un año se ha hecho realidad. Estoy súper feliz y quiero que todo el mundo se lo pase bien, que todo el mundo disfrute, yo también espero disfrutar un poquito, pero bueno, yo siempre me pongo secundaria y ojalá se hagan muchos más", se ha sincerado.

Pero, ¿qué le diría a su yo del pasado? "A la Lolita de 14 años le diría que siguiera haciendo vídeos, que no parase, porque me criticaron muchísimo en el instituto y en todos sitios, pero bueno, que se jodan, aquí estoy", ha finalizado, con una risa tan característica y la naturalidad que le ha llevado hasta el estrellato. Y seguiremos cada uno de sus pasos y apoyando todos sus éxitos.